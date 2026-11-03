Як залишатися на зв’язку в блекаут

Павербанк зарядили, телефон — теж. Світло зникло, і невдовзі з’ясувалося: мамі додзвонитися все одно не виходить. Месенджер крутить коліщатко, повідомлення не йде. На екрані ще є поділки мережі, але користі від них небагато. Повна батарея, на жаль, не заряджає базову станцію оператора.

Перш ніж усоте натискати кнопку виклику, варто спробувати інший спосіб: звичайне SMS, мережу іншого оператора або домашній Wi-Fi, якщо він працює у блекаут. Усе це може виручити, але дещо доведеться налаштувати. Бажано ще до того, як погасне світло.

Звідки беруться поділки без інтернету

Щойно замовк домашній роутер, рука сама тягнеться ввімкнути мобільний інтернет. Те саме роблять сусіди. І сусіди сусідів. А обладнання, яке має всіх обслужити, у цей час працює від акумуляторів чи генератора. Про таке навантаження Київстар нагадав у роз’ясненні від 22 жовтня. Компанія пояснює й іншу проблему: між відключеннями акумулятори потрібно встигнути зарядити. Для цього потрібні час і достатня потужність, а поставити генератор на кожній станції теж неможливо.

Старе добре SMS ще може знадобитися

«Я вдома, усе добре, немає світла» — часом це все, що потрібно знати людині на іншому кінці. Коли дзвінок не проходить, Мінцифри радить спробувати SMS. Звичайному SMS інтернет не потрібен, але потрібне підключення до мобільної мережі. Тобто за слабкого чи відсутнього інтернету повідомлення ще може піти, а коли телефон узагалі не має зв’язку з мережею — ні.

А тепер дістаньте свій телефон і перевірте одну річ. Навіть стандартна програма «Повідомлення» може надсилати текст через інтернет. Наприклад, як iMessage або RCS. Ви думаєте, що відправили SMS, а воно чекає інтернету разом з усіма месенджерами.

На iPhone біля недоставленого iMessage натисніть червоний знак оклику й виберіть «Надіслати як SMS». Можна також увімкнути автоматичне надсилання як SMS у налаштуваннях програми «Повідомлення», щоб телефон пробував цей спосіб, коли iMessage недоступний. Ось інструкція Apple.

У Google Повідомлення відкрийте значок профілю → «Налаштування Повідомлень» → «RCS-чати». Там є повторне надсилання у вигляді SMS/MMS. Залежно від версії застосунку назви можуть трохи відрізнятися.

І врахуйте: SMS оплачується за вашим тарифом. Якщо інтернет усе ж працює, але ледве, у месенджері почніть із тексту. Автоматичне завантаження фотографій та відео через мобільну мережу краще вимкнути.

Не ловить ваш оператор — спробуйте іншого

Купувати нову SIM-картку не обов’язково. Коли власна мережа недоступна, телефон може під’єднатися до іншого українського оператора зі своїм номером. Це називається національним роумінгом.

За ввімкненого автоматичного вибору мережі телефон може перемкнутися сам. Якщо це вже сталося й ви можете телефонувати та надсилати SMS, нічого додатково налаштовувати не потрібно. Доплати за саме перемикання немає: дзвінки та SMS залишаються за умовами вашого тарифу.

Якщо ж телефон уперто показує «Немає мережі», спробуйте вибрати оператора вручну:

Відкрийте вибір мережі. На Android шукайте «Мобільна мережа» або «Підключення», далі — «Оператори мережі». На iPhone — «Параметри» → «Стільникові дані» → «Вибір мережі». Якщо номерів кілька, спочатку виберіть потрібний. Вимкніть автоматичний вибір і зачекайте, поки з’явиться список. Виберіть іншого українського оператора: Vodafone, UA-KYIVSTAR або lifecell. Спробуйте подзвонити чи надіслати SMS. Не вдалося під’єднатися — перевірте наступну мережу зі списку.

Назви меню залежать від телефона. Якщо довелося перемикатися вручну, згодом поверніть автоматичний вибір, щоб телефон знову міг сам шукати доступну мережу.

Звісно, під’єднатися можна лише до мережі, яка працює. Якщо поруч немає зв’язку жодного оператора, перемикання в налаштуваннях не допоможе.

Як залишити інтернет удома, коли вимкнули світло

Під час відключень домашній інтернет може виручити, коли мобільний уже ледве працює. Але готувати його до блекауту треба разом із провайдером: ви подбаєте про живлення у квартирі, він — про своє обладнання.

Спочатку з’ясуйте, чи працює мережа провайдера без світла саме у вашому будинку і як довго. Заодно запитайте, що потрібно заживити у квартирі та яке обладнання для цього підійде. Уже після цього купуйте акумулятор і кабелі. Інакше можна витратити гроші, під’єднати роутер до павербанка — і залишитися з Wi-Fi без інтернету.

За оптичного підключення xPON у квартирі часто стоять два окремі пристрої: роутер та оптичний термінал, до якого підведене оптоволокно. Живлення потрібне обом. Якщо термінал вимкнений, сам роутер інтернету не поверне.

Подивитися, які провайдери працюють за вашою адресою, можна на мапі інтернету під час знеструмлень. Заявлені години автономної роботи вносять самі компанії. Уточніть, за яких умов вони їх забезпечують і чи стосується це вашого підключення.

Коли все підготували, перевірте роботу під час найближчого відключення. Чи є інтернет, скільки витримує ваше резервне живлення, чи проходить дзвінок у месенджері. Так буде зрозуміло, на що можна розраховувати під час довшого блекауту.

У телефоні є «Виклики через Wi-Fi». Варто ввімкнути?

Варто перевірити, чи ця функція у вас працює. Вона називається VoWiFi й дозволяє телефонувати через Wi-Fi на звичайні номери. Набираєте номер, як завжди, у програмі телефона. Людині, якій ви дзвоните, така сама функція не потрібна.

Але одного перемикача в налаштуваннях може бути замало. Оператор має підтримувати вашу модель і під’єднати послугу для номера. Як це зробити, пояснюють Vodafone та Київстар.

У Київстар є умова, яку краще прочитати до відключення: за повної відсутності мобільної мережі або в режимі польоту VoWiFi працює, якщо телефон реєструвався в мобільній мережі не більш як 10 хвилин тому. Це умова саме цього оператора. Тому порада «увімкніть дзвінки через Wi-Fi — і забудьте про мобільну мережу» підходить хіба для надто оптимістичної реклами. Перевірте умови для свого номера й залиште собі інший спосіб зв’язку.

А можна просто зателефонувати через супутник?

Розраховувати, що телефон без звичайної мережі одразу перетвориться на супутниковий для голосових розмов, не варто. Проте передати повідомлення за певних умов можна.

Для абонентів Київстар працює Starlink Direct to Cell — зв’язок супутника безпосередньо зі смартфоном, без окремої «тарілки». За умовами оператора на 3 листопада 2026 року, доступні SMS. Потрібні сумісний 4G-смартфон, відповідна SIM-картка та відкрите небо. Для iPhone зазначені моделі від iPhone 13 з iOS 26.2 або новішою версією. Увімкніть автоматичний вибір мережі. Коли телефон під’єднається, з’явиться назва Kyivstar | SpaceX або позначка SAT.

Для Android також тестують Viber, WhatsApp і Google Maps у режимі Light Data. Для цього потрібні сумісний телефон, сервіс «Є зв’язок» та ввімкнений роумінг даних.

Повідомлення можуть надходити із затримкою. Оператор також зазначає, що сервіс недоступний на ТОТ, у прикордонних зонах і районах бойових дій. У підвалі без прямої видимості неба на нього теж не розраховуйте.

Як покликати допомогу, коли є тільки Wi-Fi

В укритті немає мобільного сигналу, але працює інтернет? Звернутися до екстрених служб можна через застосунок 112 Ukraine. Оператор з’ясує, що сталося, і передасть виклик потрібній службі — медикам, рятувальникам, поліції чи газовій.

Тільки встановіть застосунок і пройдіть авторизацію заздалегідь. Завантаження та реєстрацію краще завершити тоді, коли допомога ще не потрібна. Без інтернету застосунок не передасть виклик. І телефонувати до екстреної служби лише для перевірки не потрібно.

Подбайте про зв’язок із близькими

Потрібні налаштування краще перевірити до відключення світла. Якщо батькам складно розібратися з телефоном, допоможіть знайти ручний вибір мережі, надсилання SMS та режим енергоощадження. Коротку інструкцію можна зберегти знімками екрана — вона відкриватиметься без інтернету. Перевірте також, чи записані номери рідних у телефонній книзі. Найважливіші варто продублювати на папері.

Під час тривалих відключень зменште яскравість екрана, увімкніть енергоощадження та обмежте фонові оновлення. Як пояснює Apple, слабкий сигнал і постійний пошук мережі також витрачають заряд. Режим польоту допомагає його заощаджувати, проте звичайні мобільні дзвінки та SMS у цей час недоступні. Зважайте на це, якщо очікуєте важливого повідомлення чи виклику.

Заздалегідь запишіть адреси найближчих пунктів незламності, де можна зарядити пристрої та скористатися інтернетом. Уточніть графік їхньої роботи. Щоб знайти пункт після зникнення зв’язку, завантажте мапу в Дії для користування офлайн.

Домовтеся з близькими про порядок зв’язку: яким месенджером користуєтеся, коли переходите на SMS та через кого можете передати звістку, якщо напряму зв’язатися не вдалося. Якщо розмова обривається, за можливості узгодьте час наступної спроби.

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