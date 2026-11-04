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Операція «Карфаген»: НАБУ викрило нову злочинну організацію

За даними слідства, щонайменше 12 людей були залучені до організації, яка використовувала зв’язки у правоохоронних органах для прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Денис Молотов
Денис Молотов

НАБУ та САП повідомили про нове викриття в межах операції «Карфаген». Учасники злочинної організації, за версією слідства, систематично передавали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів, щоб забезпечити безперешкодну роботу незаконних бізнесів. Подробиці оприлюднила пресслужба НАБУ в середу, 4 листопада.

Організатором слідчі називають чоловіка, якого раніше неодноразово засуджували. Як стверджують у бюро, він залучив до діяльності організації представників кримінального середовища та чинних високопосадовців СБУ, Офісу генерального прокурора й Національної поліції.

Загалом, за даними антикорупційних органів, до її складу входили щонайменше 12 осіб.

Яку діяльність, за даними слідства, прикривали правоохоронці

Під захистом посадовців працювали шахрайські колцентри, жертвами яких ставали як українці, так і громадяни інших країн. Крім того, слідство встановило, що прикриття поширювалося на продаж наркотиків, незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти.

Учасникам організації також закидають підготовку нападів, викрадень людей та завдання тілесних ушкоджень в інтересах угруповання.

📢 «За версією слідства, злочинна організація використовувала корупційні зв’язки у правоохоронних органах для захисту незаконної діяльності та отримання тіньових прибутків», – повідомили в НАБУ.

Операція «Карфаген»: НАБУ викрило нову злочинну організацію 01
Скриншот з офіційного відео НАБУ / Youtube / 04.11.2026

Бюро опублікувало відео з подробицями розслідування. У текстовому повідомленні імен організатора та інших фігурантів не назвали.

Нагадаємо, вранці 4 листопада СБУ підтвердила проведення обшуків у своїх співробітників. У спецслужбі зазначили, що слідчі дії відбуваються в межах кількох кримінальних проваджень на підставі судових ухвал. СБУ заявила про сприяння розслідуванню та підтримку його об’єктивності й неупередженості.

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