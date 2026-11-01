Участь путіна в G20: Каллас закликала не ігнорувати злочини росії в Україні

Можлива участь російського диктатора володимира путіна у грудневому саміті G20 у Флориді створює ризик нормалізації воєнних злочинів росії проти України. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в інтерв’ю Bloomberg TV, повідомляє Politico 31 жовтня.

📢 «Нормалізація повернення росії на ці міжнародні форуми – це просто нормалізація воєнних злочинів, які зараз скоюються щодня в Україні», – наголосила Каллас.

Вона також зазначила, що російська війна суперечить принципам Статуту ООН, дотримуватися яких погодилися держави, представлені за столом переговорів.

На момент публікації матеріалу Politico путін ще не підтвердив, чи прийме запрошення на грудневий саміт у США. Востаннє він особисто брав участь у зустрічі лідерів G20 у 2019 році – до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Відмова від фото з лавровим і заклик посилити санкції

Заява Каллас пролунала на тлі участі міністра закордонних справ рф сергія лаврова в зустрічі очільників дипломатичних відомств G20 в Атланті.

Європейські представники відмовилися позувати поруч із ним для традиційної спільної фотографії. Після їхніх заперечень державний секретар США Марко Рубіо скасував фотосесію, підтверджує Associated Press.

Каллас пояснила небажання фотографуватися з лавровим тим, що він перебуває під міжнародними санкціями. Водночас вона вказала й на можливість безпосередньо спростовувати неправдиві заяви російської сторони під час дискусій за її участю.

Голова європейської дипломатії позитивно оцінила рішення Вашингтона щодо 500 ракет-перехоплювачів для систем «Patriot». Йдеться про схвалення можливого продажу Україні озброєння орієнтовною вартістю $2,1 млрд, про яке Держдепартамент оголосив 30 жовтня. За повідомленням AP, закупівлю мають профінансувати партнери, зокрема Канада, Німеччина та Норвегія.

Поряд із підтримкою української ППО Каллас закликала союзників посилювати санкційний тиск на росію.

Вона також відкинула підхід, описаний у повідомленнях про заклики Пентагону до європейських союзників пом’якшити риторику щодо кремля. За її словами, замовчування загрози не змусить її зникнути.

Раніше Дональд Трамп заявляв про підготовку зустрічі з шостим президентом України В.О. Зеленським і путіним. Конкретних дати та місця таких переговорів у тій заяві він не назвав.

👉 Також нагадаємо, що Європейський Союз і Канада продовжать всебічну допомогу Україні та посилюватимуть тиск на росію. Вони також домагатимуться відповідальності за злочини, скоєні в Україні та проти неї.