ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

На аеродромі «ахтубінськ» згорів російський су-57 – OSINT

За повідомленням дослідників, російський винищувач загорівся під час запуску двигунів. Автори оприлюднили супутникові знімки та заявили про повне знищення літака.

Денис Молотов
Денис Молотов
На аеродромі «ахтубінськ» згорів російський су-57 - OSINT
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / 30.10.2026

На військовому аеродромі «ахтубінськ» в астраханській області рф згорів багатоцільовий винищувач су-57. Про це 30 жовтня повідомив OSINT-проєкт «Абсолютно надійне джерело», який оприлюднив супутникові знімки місця події.

За версією авторів, пожежа сталася 29 жовтня 2026 року через нештатну ситуацію під час запуску двигунів. Вони стверджують, що літак згорів повністю.

📢 «29 жовтня 2026 року на ае ахтубінськ в результаті нештатної ситуації при запуску двигунів зайнявся (і згорів повністю) російський багатоцільовий винищувач п’ятого покоління су-57», – йдеться в повідомленні.

Оприлюднені матеріали також описало видання «Оборонка». Причина займання та висновок про повне знищення винищувача наразі залишаються твердженнями OSINT-проєкту.

Що відомо про попередні ураження та аварію су-57

Автори проєкту називають інцидент четвертою втратою су-57 протягом 2026 року. До свого підрахунку вони включили два літаки, уражені навесні, та винищувач, про падіння якого повідомляли в липні.

25 квітня українські Сили безпілотних систем уразили два су-57 на аеродромі «шагол» у челябінській області рф. Ці дані наведені в офіційному огляді Міністерства оборони України. Тоді під удар також потрапили винищувач-бомбардувальник су-34 та літак невстановленої модифікації. Відомство повідомляло саме про ураження, не уточнюючи, чи можна відновити ці машини.

Ще один інцидент стався 23 липня поблизу звенигорода в московській області. Медіа рф й Telegram-канали повідомляли про падіння су-57. Водночас на момент публікації «Мілітарного» тип літака ще не був остаточно встановлений. У соцмережах поширювали версії про технічну несправність та ураження російською ППО, проте незалежного підтвердження причин аварії немає.

ℹ️ Су-57багатоцільовий літак розробки компанії «сухой», який росія позиціює як винищувач п’ятого покоління. За даними виробника, його перший політ відбувся 29 січня 2010 року, а першу машину установчої партії передали російським військовим у 2020 році.

Аеродром «ахтубінськ» уже фігурував у повідомленнях про ураження цих літаків. 8 червня 2024 року там було уражено су-57, повідомляло Головне управління розвідки Міноборони України. Розвідка опублікувала супутникові знімки, на яких біля літака були помітні вирви та сліди пожежі.

👉 Також нагадаємо, що Підрозділи Сил оборони України 29 жовтня та в ніч на 30 жовтня уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу «іскандер-м», склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також ремонтні об’єкти противника.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Фейк: Майже 200 тисяч європейців підписали петицію «про примусову госпіталізацію Зеленського»

СТОПФЕЙК

Фейк: Під час протестів у Парижі розгромили всі магазини, окрім крамниці з портретом Путіна

СТОПФЕЙК

Підтримка ветеранів Луганщини: які виплати надала Станично-Луганська громада

ЛУГАНЩИНА

Світ на трьох: чим можливий саміт Трампа, путіна та Сі загрожує Україні й союзникам США

ВАЖЛИВО

Союзники США шукають альтернативи Starlink після обмежень для України

ПОДІЇ

Українська делегація вирушила до Олешок для гуманітарної місії

ВАЖЛИВО

росія вдарила по залізничному вокзалу в Дніпрі: 13 загиблих, серед поранених – дитина

ВАЖЛИВО

В Олешках розпочалася гуманітарна місія: оголошено двостороннє припинення вогню

ВАЖЛИВО

Лубінець дістався окупованих Олешок: для виїзду жителів підготували 25 автобусів

ВАЖЛИВО

Нічна атака дронів на окуповані території – у Луганську, Маріуполі та Бердянську вибухи, пожежі й відключення світла

ПОДІЇ

США і рф обговорюють угоди для американських нафтових гігантів у межах мирних переговорів – FT

ПОДІЇ

В НАТО заявили про постачання Patriot Україні та відсутність затримок

ВАЖЛИВО

Удари по НПЗ та десятках російських суден: як працює секретний підрозділ ЗСУ

ПОДІЇ

Укриття, відтермінування та нові вимоги: як Кабмін планує змінити роботу бізнесу під час повітряної тривоги

ПОДІЇ

Вбити веслом за спробу втекти? Скандал на Дністрі та понад 70 смертей на кордоні

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип