На аеродромі «ахтубінськ» згорів російський су-57 – OSINT

На військовому аеродромі «ахтубінськ» в астраханській області рф згорів багатоцільовий винищувач су-57. Про це 30 жовтня повідомив OSINT-проєкт «Абсолютно надійне джерело», який оприлюднив супутникові знімки місця події.

За версією авторів, пожежа сталася 29 жовтня 2026 року через нештатну ситуацію під час запуску двигунів. Вони стверджують, що літак згорів повністю.

📢 «29 жовтня 2026 року на ае ахтубінськ в результаті нештатної ситуації при запуску двигунів зайнявся (і згорів повністю) російський багатоцільовий винищувач п’ятого покоління су-57», – йдеться в повідомленні.

Оприлюднені матеріали також описало видання «Оборонка». Причина займання та висновок про повне знищення винищувача наразі залишаються твердженнями OSINT-проєкту.

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Що відомо про попередні ураження та аварію су-57

Автори проєкту називають інцидент четвертою втратою су-57 протягом 2026 року. До свого підрахунку вони включили два літаки, уражені навесні, та винищувач, про падіння якого повідомляли в липні.

25 квітня українські Сили безпілотних систем уразили два су-57 на аеродромі «шагол» у челябінській області рф. Ці дані наведені в офіційному огляді Міністерства оборони України. Тоді під удар також потрапили винищувач-бомбардувальник су-34 та літак невстановленої модифікації. Відомство повідомляло саме про ураження, не уточнюючи, чи можна відновити ці машини.

Ще один інцидент стався 23 липня поблизу звенигорода в московській області. Медіа рф й Telegram-канали повідомляли про падіння су-57. Водночас на момент публікації «Мілітарного» тип літака ще не був остаточно встановлений. У соцмережах поширювали версії про технічну несправність та ураження російською ППО, проте незалежного підтвердження причин аварії немає.

ℹ️ Су-57 – багатоцільовий літак розробки компанії «сухой», який росія позиціює як винищувач п’ятого покоління. За даними виробника, його перший політ відбувся 29 січня 2010 року, а першу машину установчої партії передали російським військовим у 2020 році.

Аеродром «ахтубінськ» уже фігурував у повідомленнях про ураження цих літаків. 8 червня 2024 року там було уражено су-57, повідомляло Головне управління розвідки Міноборони України. Розвідка опублікувала супутникові знімки, на яких біля літака були помітні вирви та сліди пожежі.

👉 Також нагадаємо, що Підрозділи Сил оборони України 29 жовтня та в ніч на 30 жовтня уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу «іскандер-м», склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також ремонтні об’єкти противника.