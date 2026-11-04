Двоє уродженців України на виборах у США: Віндман переміг, Спартц поступилася

Євген Віндман здобув перемогу в 7-му виборчому окрузі Вірджинії та працюватиме в Палаті представників другий термін поспіль. За даними NBC News Decision Desk, після опрацювання близько 97% очікуваних голосів він отримував 59,7% підтримки — 191 361 голос.

Його основний суперник, республіканець Даг Оллівант, набрав 37,8%, або 121 015 голосів. Таким чином, перевага Віндмана на цьому етапі підрахунку становила майже 22 відсоткові пункти. NBC уже визначило його прогнозованим переможцем, хоча наведені показники ще не є остаточними сертифікованими результатами.

Уперше Віндмана обрали до Палати представників у 2024 році. Він народився в Києві, а в чотирирічному віці переїхав із родиною до США. До політичної кар’єри служив в американській армії та працював заступником юридичного радника Ради національної безпеки. Про це йдеться в його офіційній біографії.

З подіями, що призвели до першого імпічменту Дональда Трампа, пов’язані обидва брати Віндмани. Водночас на публічних слуханнях у Конгресі в листопаді 2019 року свідчив саме Олександр Віндман — брат-близнюк Євгена, що підтверджують матеріали Палати представників.

Спартц втратила мандат в Індіані

У 5-му окрузі Індіани республіканка Вікторія Спартц поступилася демократу Джей Ді Форду. За даними, наведеними «Європейською правдою» з посиланням на Associated Press, після підрахунку 99% голосів Форд отримував 51,66%, а Спартц — 48,34%.

Перемога Форда означає перехід цього місця в Палаті представників від республіканців до демократів. До виборів він працював сенатором штату Індіана, а Спартц представляла округ у Конгресі протягом трьох термінів.

Уродженка Чернігівщини Спартц спочатку підтримувала допомогу Україні після повномасштабного російського вторгнення, проте згодом виступала проти окремих рішень щодо її фінансування. Зокрема, 20 квітня 2024 року вона проголосувала проти законопроєкту про додаткову безпекову допомогу Україні. Попри це, Палата представників ухвалила документ 311 голосами – такі результати містить офіційний протокол голосування.

Також Спартц різко критикувала Володимира Зеленського. У квітні 2025 року вона заявляла, що українцям доведеться змиритися з втратою окупованих росією територій.

Вибори відбулися 3 листопада. За оцінкою Associated Press, демократи здобули достатньо перемог для контролю над обома палатами Конгресу – Сенатом і Палатою представників.

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