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лавров планує поїздку до США на зустріч міністрів G20

Глава російського мзс має очолити делегацію на переговорах в Атланті 30-31 жовтня. Чи надали йому виняток із санкцій для цього візиту, Держдепартамент на момент публікації Bloomberg не пояснив.

Денис Молотов
Денис Молотов
лавров планує поїздку до США на зустріч міністрів G20
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 29.10.2026

Міністр закордонних справ росії сергій лавров планує взяти участь у зустрічі глав МЗС країн Великої двадцятки в американській Атланті. Про це 28 жовтня заявила речниця російського мзс марія захарова, повідомляє Bloomberg.

За її словами, лавров очолить російську делегацію на зустрічі, запланованій на 30-31 жовтня. москва має намір використати захід для просування своїх уявлень про «багатополярний світ».

лавров перебуває під санкціями США, запровадженими через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Американський Мінфін оголосив про обмеження проти нього та володимира путіна 25 лютого 2022 року.

Bloomberg звернувся до Держдепартаменту із запитанням, чи отримав російський міністр виняток із санкцій для поїздки. На момент виходу повідомлення відомство не надало відповіді.

США також запросили путіна на грудневий саміт G20

Зустріч міністрів в Атланті передуватиме саміту лідерів Великої двадцятки, який відбудеться 14-15 грудня в Маямі. Місцем проведення стане комплекс Trump National Doral. Ці дати й локацію підтверджує Міністерство фінансів США.

Держсекретар Марко Рубіо раніше повідомив, що Вашингтон запросив путіна взяти участь у саміті. Водночас Дональд Трамп заявив, що поки не знає, чи скористається російський диктатор запрошенням.

📢 «Не знаю, не знаю, чи він приїде. Звісно, ми були б раді його бачити», – сказав президент США журналістам 16 жовтня.

У кремлі у відповідь заявили, що цінують запрошення, але рішення щодо участі путіна обіцяли ухвалити пізніше.

👉 Також нагадаємо, що США та росія обговорюють потенційне повернення американських компаній на російський нафтовий ринок у межах ширших переговорів щодо припинення війни глави кремля володимира путіна в Україні.

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