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Зеленський прибув до Стамбула: безпека й судноплавство в Чорному морі

Програма візиту шостого президента України до Туреччини передбачає переговори з Реджепом Таїпом Ердоганом та зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський прибув до Стамбула: безпека й судноплавство в Чорному морі
Фото: шостий президент України В.О. Зеленський з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом / 31.10.2026

Шостий президент України В.О. Зеленський 31 жовтня прибув із командою до Стамбула. Про початок візиту він повідомив у відеозверненні у Facebook.

Глава держави анонсував переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Серед питань, які українська сторона планує порушити, – захист людей, розвиток партнерства між країнами та дипломатичні зусилля.

📢 «Прибули з командою до Стамбула. Попереду важливі перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Працюємо для зміцнення захисту наших людей, міждержавного партнерства з Туреччиною та реальних дипломатичних перспектив. Є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі», – зазначив Зеленський.

Окрім переговорів із турецьким лідером, у шостого президента України запланована зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Чорноморська безпека та дипломатичні ініціативи Туреччини

Робочий візит Зеленського напередодні анонсував керівник Управління комунікацій президента Туреччини Бурханеттін Дуран. В офіційному повідомленні зазначено, що український президент приїхав на запрошення Ердогана.

Турецька сторона визначила серед головних тем зустрічі війну росії проти України та ситуацію з безпекою в Чорному морі. Також президенти мають обговорити подальший розвиток двосторонньої співпраці, регіональні й міжнародні питання.

Візиту передувала телефонна розмова Ердогана з президентом США Дональдом Трампом 28 жовтня. Під час неї турецький лідер заявив про готовність Анкари допомогти відновити дипломатичний процес між Україною та росією задля завершення війни. Про це повідомило агентство Anadolu з посиланням на Управління комунікацій президента Туреччини.

Ще у вересні Туреччина передала Києву та москві пропозиції щодо зниження напруженості в Чорному морі. Тоді турецьке МЗС не розкрило змісту ініціатив і повідомило, що очікує відповіді обох сторін.

👉 Також нагадаємо, що Європейський Союз і Канада продовжать всебічну допомогу Україні та посилюватимуть тиск на росію. Вони також домагатимуться відповідальності за злочини, скоєні в Україні та проти неї.

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