У Дніпрі затримали адвоката за підозрою у вимаганні $15 тисяч

СБУ та Національна поліція викрили у Дніпрі адвоката, якого підозрюють у вимаганні й одержанні грошей за сприяння в безпідставному встановленні інвалідності військовозобов’язаному. За версією правоохоронців, така схема мала забезпечити чоловіку відстрочку від мобілізації. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області. Додаткові обставини справи оприлюднила Національна поліція України.

За матеріалами провадження, чинний адвокат пропонував військовозобов’язаним допомогу в отриманні відстрочки поза законною процедурою. Він стверджував, що може залучити знайомих лікарів для оформлення фіктивних медичних документів.

Надалі, за даними слідства, фігурант обіцяв вплинути на рішення членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи – ЕКОПФО. Це мало стати підставою для встановлення клієнту групи інвалідності.

Одному з місцевих жителів адвокат, як стверджують правоохоронці, гарантував оформлення III групи інвалідності за 15 тисяч доларів США. Передавати гроші чоловік мав частинами: банківськими переказами та готівкою.

Що задокументували правоохоронці та яка підозра

У Нацполіції уточнили, що під час розслідування зафіксували переказ 4 тисяч гривень на банківську картку підозрюваного, а також отримання ним 5 тисяч доларів у приміщенні однієї з нотаріальних контор Дніпра. Доларова сума становила частину обумовленої оплати.

За повідомленням СБУ, адвоката затримали безпосередньо під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.

⚖️ Фігуранту повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом. У цьому провадженні йдеться про одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення уповноваженої особи, поєднане з вимаганням такої вигоди. Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На момент повідомлення правоохоронців питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу ще вирішувалося.

Слідчі продовжують встановлювати обставини справи та перевіряють інші можливі епізоди. Також з’ясовують, хто ще міг бути причетним до описаної схеми.

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Досудове розслідування проводить Головне управління Національної поліції в Луганській області. Оперативний супровід забезпечує Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, а процесуальне керівництво – Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру жінці, яка очолює залізничну станцію Вознесенівка на тимчасово окупованій території Луганської області. Їй інкримінують пособництво державі-агресору через організацію роботи станції в інтересах російських військ.