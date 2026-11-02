У Луганську уражено будівлі «лугакому» та Луганської телефонної компанії

У тимчасово окупованому Луганську 2 листопада під удар потрапили будівлі оператора «лугаком» та Луганської телефонної компанії (ЛТК). Про ураження обох об’єктів повідомив моніторинговий канал Exilenova+, який оприлюднив відео наслідків атаки.

За даними каналу, оператор використовував телекомунікаційну інфраструктуру українських компаній, яку російські загарбники привласнили після окупації Луганщини.

Пошкодження об’єктів згодом визнав і ватажок окупаційної адміністрації леонід пасічник. За його твердженням, будівлю «лугакому» зруйновано, а серверне обладнання вийшло з ладу. Він також повідомив про пошкодження приміщення ЛТК.

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Інфраструктуру оператора використовують російські військові

«лугаком» надає послуги мобільного зв’язку та інтернету на окупованій Луганщині. Як зазначає Exilenova+, його мережами також користуються підрозділи російської окупаційної армії для комунікації та передавання даних.

За підрахунками моніторингового каналу, ураження приміщення ЛТК стало другим епізодом ударів по інфраструктурі зв’язку окупантів. Загалом із 21 жовтня до 2 листопада канал зафіксував п’ять таких епізодів.

Уранці після атаки з’явилися повідомлення про тимчасове закриття абонентського відділу «лугакому» в центрі міста. За інформацією «ОстроВ», на оприлюдненому відео пошкодженої будівлі видно адресу саме цього відділення.

Масштаби пошкоджень телекомунікаційного обладнання та наслідки для роботи мереж потребують уточнення. Дані про п’ять епізодів ураження є підрахунком моніторингового каналу.

👉 Також нагадаємо, що у ніч проти 21 жовтня в тимчасово окупованому Луганську пролунали численні вибухи. За повідомленням Telegram-каналу Exilenova+, під удар потрапила будівля «Укртелекому», пов’язана з роботою оператора зв’язку окупантів «Лугаком».