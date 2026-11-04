Поклад звільнив двох високопосадовців СБУ, які фігурують у справі «Карфаген»

Голова Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців відомства, які стали фігурантами розслідування НАБУ в межах операції «Карфаген». Про кадрові рішення пресслужба СБУ повідомила в середу, 4 листопада.

У спецслужбі зазначили, що підтримують проведення необхідних процесуальних дій у відповідних кримінальних провадженнях. Імен звільнених посадовців в офіційному повідомленні не назвали.

Поклад заявив, що вже обговорив ситуацію з керівниками Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За його словами, між відомствами налагоджена співпраця, а СБУ зацікавлена у прозорому, об’єктивному та неупередженому розслідуванні.

Крім того, керівник Служби безпеки повідомив про контакти зі спецслужбами країн-партнерів. Ця взаємодія, як пояснив Поклад, має сприяти розслідуванню зазначених злочинів також в інших юрисдикціях.

Поклад звернувся до «Мексиканця»

Окрему частину заяви очільник СБУ присвятив чоловіку, який фігурує у справі під прізвиськом «Мексиканець». Він запропонував йому добровільно прибути в Україну та здатися правоохоронним органам.

📢 «Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є», – заявив Поклад.

Керівник спецслужби також наголосив, що СБУ працює та надалі працюватиме виключно в інтересах України.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття нової злочинної організації в межах операції «Карфаген». За даними слідства, її учасники систематично підкуповували високопосадовців правоохоронних органів за прикриття шахрайських колцентрів, наркоторгівлі та інших незаконних бізнесів.

Раніше виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський повідомив про завершення службового розслідування щодо виїзду за кордон колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. За його словами, перевірка встановила дисциплінарний проступок – організацію безпідставного відрядження. Можливу кримінально-правову оцінку діям Кравченка можуть надати НАБУ та САП, зазначив Ковальський.