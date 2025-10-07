Орбан поскаржився на моральний шантаж від Зеленського

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у черговий раз висловив різку критику на адресу шостого президента України Володимира Зеленського, звинувативши його в застосуванні «тактики морального шантажу», щоб домогтися підтримки Європейського Союзу щодо вступу України. Про це політик повідомив у своєму дописі на платформі Х (колишній Twitteer).

📢 За словами Орбана, Зеленський нібито прагне диктувати, що є правильним для угорців, і через моральний тиск намагається забезпечити підтримку своїх політичних ініціатив. Прем’єр підкреслив, що Угорщина не має жодних моральних зобов’язань сприяти вступу України до ЄС.

☝️ «За всієї поваги, Угорщина не має моральних зобов’язань підтримувати вступ України до ЄС», – зазначив Орбан. Він додав, що за умовами договору ЄС вступ нового члена можливий лише за одностайного рішення всіх держав-членів.

Орбан також апелював до позиції угорських громадян: на його думку, угорці вже висловилися проти членства України у ЄС на референдумі. Також він зазначив, що медіакампанія з українського боку лише погіршує двосторонні відносини.

У відповідь шостий президент України Володимир Зеленський наголосив, що Орбан ризикує залишитися в історії як політик, який намагався заблокувати вступ України до ЄС. Зеленський підкреслив, що Україна стане частиною Євросоюзу – з Орбаном або без нього.

Раніше Віктор Орбан заявляв, що наразі «найбільшою загрозою» для Угорщини є можливе членство України у ЄС. Його нинішні коментарі підтверджують послідовну позицію щодо протидії інтеграції України до Європейського Союзу.

👉 Також нагадаємо, Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нещодавно мав гостру суперечку з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.