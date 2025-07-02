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Зеленський: Україна та США з’ясовують усі аспекти оборонної допомоги

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський: Україна та США з'ясовують усі аспекти оборонної допомоги

Україна та Сполучені Штати Америки продовжують узгоджувати конкретику оборонної підтримки, включно з постачанням компонентів для протиповітряної оборони. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок, 2 липня.

📢 «Сьогодні були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, по відносинах зі Сполученими Штатами Америки», — повідомив глава держави.

За його словами, на робочому рівні сторони нині з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної допомоги.

📢 «Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі по постачанню оборонної підтримки, у тому числі компонента ППО», — уточнив Зеленський.

Він також зазначив, що тему оборонної підтримки обговорював із представниками українського бізнесу. За його словами, американська допомога має значення не лише для армії, а й для кожної компанії, що працює в Україні.

📢 «ППО для України — це захист для кожної компанії, яка працює в державі, має тут свою власність і розвиває виробництва. Український меседж абсолютно очевидний: разом можемо зробити більше», — наголосив він.

Зеленський подякував підприємцям, які допомагають у забезпеченні оборони та зміцненні національної стійкості.

☝️ Президент також підкреслив, що зараз будується нова мережа співпраці з міжнародними партнерами, включаючи США, у галузі технологій та виробництва.

📢 «Але, звісно, безпека, звісно, захист від російських ударів — це основа основ, і ми очікуємо більшої активності від підприємців у просуванні цього нашого безпекового порядку денного», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні в Білому домі підтвердили, що Пентагон призупинив постачання деяких видів озброєння для України через побоювання щодо критичного зменшення американських арсеналів.

Водночас в Офісі президента наголосили, що США не припиняли постачання зброї, а Міністерство оборони України веде додаткові переговори з американськими колегами, щоб уточнити всі нюанси.

📌 У кремлі позитивно відреагували на повідомлення про затримки в постачанні, заявивши, що «менше зброї означає швидше завершення війни».

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