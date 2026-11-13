Україна заявила про зрив місій через обмеження Starshield

Українська сторона повідомила про три дні поспіль обмежень у роботі “Starshield” – військової системи супутникового зв’язку на основі технологій “Starlink”. За словами українських посадовців, це перешкоджає виконанню завдань безпілотниками. Про це 12 листопада написало Axios.

Співрозмовник видання серед українських чиновників заявив, що вплив обмежень поступово посилювався.

📢 «У перший день діяли обмеження 10%, другого дня – 50%, а сьогодні 100% місій провалюються через обмеження», – сказав він.

Водночас у матеріалі не уточнюється, яку саме сукупність місій охоплює ця оцінка. Її не можна поширювати на всі операції українських безпілотників.

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сеннік пояснив, що “Starshield” втрачає зв’язок із дронами після перевищення швидкості приблизно 160 км/год.

📢 «На даний момент у нас немає роз’яснень від SpaceX або Пентагону», – зазначив дипломат.

У “SpaceX” заперечили повідомлення про запровадження нових обмежень.

📢 «Це неправда. Жодних змін не відбулося», – відповів представник компанії на запит Axios.

Як перебої впливають на перехоплення російських дронів

Про проблеми зі Starshield 12 листопада також повідомив шостий президент України В.О. Зеленський. За його словами, українські підрозділи фіксували їх уздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

Президент заявив, що військові перевірили обставини й дійшли висновку про системний характер обмежень. Він назвав поріг 161 км/год, або 100 миль на годину, після якого виникають проблеми з роботою супутникової системи.

За словами Зеленського, це ускладнює перехоплення російських реактивних безпілотників: українські засоби перехоплення не можуть ефективно працювати на необхідній швидкості. Україна звернулася до американської сторони для з’ясування обставин.

Аналогічні проблеми зі “Starlink” і “Starshield” українські військові фіксували в жовтні. Вони тривали понад тиждень. 24 жовтня Міністерство оборони повідомило про відновлення стабільного зв’язку під час руху зі швидкістю понад 400 км/год, йдеться в офіційному повідомленні відомства.