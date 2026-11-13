Корецький заявив про підготовку посилення покарання за СЗЧ і переховування від служби

Прем’єр-міністр Сергій Корецький виступив за посилення відповідальності за переховування від військової служби та самовільне залишення частини. Про це він заявив 13 листопада під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

За словами очільника уряду, Міністерство оборони вже фіналізує законопроєкт із цього питання. Конкретних змін до покарань або строків ухвалення документа він у наведеній заяві не назвав.

Корецький також повідомив, що уряд удосконалив процедуру бронювання військовозобов’язаних і видав відповідну постанову. Подальшу роботу спільно координують Міноборони та Мінекономіки.

На думку прем’єра, оновлений механізм має запобігти зловживанням, які раніше були непоодинокими.

Нові правила мобілізації та перспективи ротації

Ще одним напрямом змін Корецький назвав нові правила мобілізації – умовний «соціальний договір». Він пов’язав їхню підготовку з необхідністю поповнювати підрозділи та забезпечити військовим розуміння подальших умов служби.

📢 «Всі ці речі направлені на одне єдине – воїни, які уже п’ять років воюють, мають мати чітке розуміння, коли вони зможуть отримати ротацію і повернутися до домівок», – зазначив глава уряду.

Він також наголосив, що через загибель і поранення військовослужбовців Сили оборони потребують нових людей. Водночас конкретних строків ротації чи повернення військових додому в цій заяві не визначено.

Раніше уряд анонсував підготовку до 1 грудня нової моделі мобілізаційних зобов’язань для бізнесу. Серед пропозицій – можливість повного бронювання працівників за умови, що підприємство регулярно забезпечуватиме добровільне залучення частини персоналу до військової служби.

Цей механізм поки слід розглядати як заплановану зміну. Як зазначає «Голос України», у жовтневій постанові про оновлення бронювання норми про таке умовне 100% бронювання немає.

👉 Також нагадаємо, що зниження граничного віку перебування на військовій службі та в запасі потребує врахування безпекової ситуації й потреб Сил оборони. Таку позицію Кабінет Міністрів виклав у відповіді на петицію щодо зменшення граничного віку мобілізації до 55 років.