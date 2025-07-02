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США призупиняють постачання ракет та боєприпасів Україні – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
США призупиняють постачання ракет та боєприпасів Україні - ЗМІ

США призупинять постачання ракет та високоточних боєприпасів для української ППО і фронту. Про це заявила речниця Білого дому Анна Келлі у вівторок, 1 липня, передає NBC News.

📢 «Рішення було ухвалено, щоб поставити інтереси США на перше місце», — пояснила Келлі. За її словами, це стало результатом внутрішнього огляду військової допомоги, яку Америка надає союзникам по всьому світу.

У Пентагоні наразі утримуються від офіційних коментарів, але журналісти NBC з посиланням на обізнані джерела навели орієнтовний перелік озброєнь, поставки яких будуть призупинені.

☑️ Серед них — як засоби протиповітряної оборони, так і ракети фронтового призначення:

  • десятки ракет-перехоплювачів Patriot;
  • понад 100 ракет Hellfire;
  • більше ніж 250 високоточних GMLRS;
  • тисячі 155-мм снарядів для гаубиць;
  • десятки ракет Stinger, AIM класу «повітря-повітря» та інші гранатомети.

🔍 За інформацією джерел NBC, ці постачання можуть бути затримані до завершення стратегічної оцінки. У випадку, якщо певні боєприпаси виявляться дефіцитними або потрібні на інших театрах військових дій, затримка може затягнутися ще довше.

📌 Раніше американські ЗМІ вже повідомляли про подібні рішення. Причина — занепокоєння Пентагону щодо виснаження арсеналів зброї США.

На тлі цих новин згадуються й заяви президента Дональда Трампа, зроблені минулого тижня. Відповідаючи на запитання журналістів про подальше постачання систем Patriot Україні, він ухилявся від прямої відповіді. Водночас Трамп не виключав таку можливість.

☝️ Таким чином, США призупинять постачання ракет, однак не виключено, що рішення буде переглянуте після завершення аудиту в Пентагоні.

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