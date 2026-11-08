Україна розвиває власну систему протидії «Орєшніку» – The Guardian

Україна активізувала роботу над власними космічними спроможностями – від незалежного супутникового зв’язку до засобів протидії російським ракетам типу «Орєшнік». Про це пише The Guardian, посилаючись, зокрема, на народного депутата Федора Веніславського.

За словами голови підкомітету з питань державної безпеки парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Україна прагне забезпечити суверенну присутність у космосі. Одним із кроків у цьому напрямку став запуск супутника OBRIA NANO.

Апарат створили в межах співпраці української компанії HIMERA та данської GomSpace. Як ідеться в офіційному повідомленні GomSpace, його вивели на орбіту 1 жовтня 2026 року під час місії SpaceX Transporter-18. Про початок роботи супутника компанії оголосили 27 жовтня.

OBRIA NANO призначений для випробування технологій, які використовуватимуть під час створення майбутньої української мережі зв’язку. За інформацією The Guardian, вона може налічувати приблизно 245 супутників. Водночас у повідомленні GomSpace кількість апаратів не зазначена.

Розробники планують забезпечити покриття території України та доповнити можливості європейських супутникових мереж. Наступним важливим кроком має стати локалізація виробництва супутників і наземних терміналів в Україні. Наразі проєкт перебуває на етапі орбітних випробувань першого апарата.

Випробування систем перехоплення за межами атмосфери

Окремий напрям роботи – протидія загрозам у навколокосмічному просторі. За повідомленням The Guardian, Україна провела щонайменше три випробування позаатмосферних систем перехоплення.

Веніславський пояснив, що космічні технології відіграють критичну роль у забезпеченні українського війська. За його словами, нещодавнє погіршення зв’язку Starlink поставило під загрозу системи військового управління та додатково продемонструвало потребу у власних можливостях.

Він також наголосив на необхідності враховувати загрозу російських ракет «Орєшнік», частина траєкторії яких проходить за межами атмосфери.

📢 «Це пріоритетне завдання. Ми вже продемонстрували запуски позаатмосферних систем і працюємо над тим, щоб з’ясувати, чи можемо налагодити їхнє серійне виробництво», — зазначив Веніславський.

Водночас повідомлення про випробування не підтверджує успішного перехоплення «Орєшніка»: таких результатів у матеріалі не наведено. Йдеться про розвиток технологій та оцінювання можливостей їх подальшого виробництва.

За словами депутата, серйозним викликом залишається фінансування. Масштабні потреби війни обмежують ресурси, які Україна може спрямувати на розвиток нових космічних і протиракетних систем.

👉 Також нагадаємо, що Європа та Канада розвивають власні супутникові мережі, щоб зменшити залежність від SpaceX. Проте швидка заміна її систем залишається складною через масштаби угруповання, вимоги до терміналів і строки запуску конкурентних проєктів.