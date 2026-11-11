Без передачі українських міст: Україна відкинула пропозицію США щодо Донбасу

Україна не підтримала запропонований представниками адміністрації Дональда Трампа варіант територіального «компромісу» щодо Донбасу. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерело, наближене до переговорного процесу.

За інформацією видання, американська сторона запропонувала формулу, за якою росія могла б оголосити про досягнення своєї територіальної мети, тоді як Україна зберегла б міста, які її війська досі утримують.

Водночас територіальне питання залишається перешкодою для просування переговорів. москва вимагає від Києва поступитися приблизно двома тисячами квадратних миль – близько 5,2 тисячі квадратних кілометрів Донецької та Луганської областей, які російська армія не змогла захопити.

Перед початком зустрічей в Абу-Дабі Трамп заявив, що після завершення війни Україна матиме «іншу форму». Американські посадовці також натякали, що під час закритих контактів українська сторона нібито виявляла готовність до територіальних поступок.

Однак співрозмовник The Telegraph, близький до української переговорної команди, заперечив такі твердження. Він наголосив, що делегація не обговорювала поступок щодо окупованих росією територій.

📢 «Україна ніколи не визнає цього – ані де-факто, ані де-юре. І це завжди була наша позиція за столом переговорів», – заявив співрозмовник видання.

Що обговорюють на переговорах в Абу-Дабі

Тристоронні переговори України, США та росії розпочалися в столиці ОАЕ 10 листопада. Перший день зустрічей тривав близько чотирьох годин, після чого сторони домовилися продовжити роботу наступного дня.

Перед тристороннім форматом українські представники провели консультації зі США та європейськими партнерами. До них долучилися представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії.

За словами Володимира Зеленського, під час подальших переговорів мали розглянути кроки до деескалації, зокрема припинення ударів по енергетиці та безпеку в Чорному морі. Президент також назвав серед запланованих тем можливий масштабний обмін військовополоненими та перспективу тристоронньої зустрічі на рівні лідерів. Про це він заявив на брифінгу 10 листопада.