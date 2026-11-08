Трамп доручив розслідувати дії демократів через нібито погрози

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручає Міністерству юстиції негайно перевірити дії лідерів Демократичної партії, яких звинуватив у розсиланні листів із погрозами. Відповідний допис він опублікував у Truth Social у суботу, 7 листопада.

📢 «Політичні лідери демократів розіслали листи з погрозами багатьом людям – абсолютно невинним громадянам. Цим документом я доручаю міністерству юстиції негайно розслідувати цей злочинний акт!», – написав Трамп.

За твердженням президента, демократи погрожують генеральному прокурору та іншим представникам адміністрації імпічментом, а донорам Республіканської партії – ув’язненням та іншими покараннями. Він назвав це «вимаганням найвищого рівня» та використанням правосуддя для політичної боротьби.

Окремо Трамп згадав сенаторку від Мічигану Еліссу Слоткін, приписавши їй намір переслідувати молодих людей через підтримку республіканських цінностей.

Що відомо про листи та позицію Слоткін

Як повідомляє Reuters, Трамп не надав доказів злочину. Водночас конгресмени оприлюднювали листи із запитами на документи, зокрема щодо пожертв технологічних компаній на будівництво бальної зали Білого дому.

Заяви президента про Слоткін стосуються її жовтневого виступу в Чиказькому університеті. Тоді сенаторка говорила про необхідність розслідувати дії людей, які сприяли реалізації політики адміністрації Трампа. У її офіційному роз’ясненні зазначалося, що йшлося про боротьбу з корупцією.

У відповідь на новий допис Трампа Слоткін заявила, що відповідати мають ті, хто порушує закон або використовує гроші платників податків для власного збагачення, передає Reuters. Міністерство юстиції на момент публікації агентства не відповіло на запит про коментар.

Заява Трампа пролунала після проміжних виборів 3 листопада, за результатами яких демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу. Новий склад законодавчого органу розпочне роботу в січні 2027 року. Демократи вже анонсували слухання та розслідування діяльності президентської адміністрації.

👉 Також повідомлялось, що після перемоги на проміжних виборах американські демократи планують домагатися додаткової підтримки Києва, посилення санкцій проти росії та розслідування рішень адміністрації Дональда Трампа.