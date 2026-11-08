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Bluetooth-колонка для квартири, пікніка та подорожей: як вибрати модель під свій сценарій

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Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Ілюстрація: Bluetooth-колонка для квартири
Ілюстративне фото

Сучасне життя без музики важко уявити. Музика супроводжує нас як вдома, так і на роботі, створює затишну атмосферу під час відпочинку. Для прослуховування музики можна використовувати невелику Bluetooth-колонку. Однак вибрати такий пристрій через великий асортимент товарів на сучасному аудіоринку стає складно. Колонка, яка ідеально підходить для прослуховування вдома, може бути зовсім непридатною для використання на природі або в подорожах. Акустику завжди потрібно вибирати виходячи з умов використання. Придбати її можна на сторінці https://portativ.ua/ua/category_2271407.html?tip_besprovodnogo_podk_912d=178268.

Вибір колонки залежить від багатьох факторів, зокрема від технічних характеристик пристрою та відгуків про виробника. Також важливо враховувати якість звуку, якість виготовлення та співвідношення ціни і якості. Так ви зможете не переплатити за портативну акустику й отримати максимум за мінімальні гроші.

Яка потужність колонки потрібна для дому?

Колонку для дому важливо обирати з урахуванням розміру приміщення. Для невеликої кімнати підійде колонка потужністю до 30 Вт. Однак, щоб звук не був плоским, важливо обирати пристрій зі стереозвуком або звуком 360 градусів.

Окрім потужності акустики, слід враховувати її частотний діапазон та тип динаміків. Bluetooth-колонка для квартири має підтримувати функцію Multipoint. У такому разі вона зможе перемикатися між різними пристроями. Додатковою перевагою буде наявність AUX. А ось вбудований мікрофон для дзвінків далеко не обов’язковий і залежить від ваших уподобань. Якщо ви не плануєте користуватися гучним зв’язком, то переплачувати за цю функцію не обов’язково.

Придбати потужну колонку для дому чи подорожей можна в магазині Portativ. Бездротова колонка легко підключається до телефону. Фірмовий додаток дозволяє налаштувати еквалайзер або об’єднати пристрої в стереопару.

Яку колонку взяти з собою на природу?

Портативна колонка для пікніка має насамперед мати високий рівень захисту від вологи, наприклад, за стандартом IP67. Bluetooth-колонка із захистом від води та пилу зазвичай не піддається поломкам, пов’язаним із використанням на відкритому повітрі. Додатковою перевагою буде ударостійкий корпус, який захистить від випадкових падінь. Не менш важливою є мінімальна вага та висока якість збірки.

Для колонки, яку використовують на вулиці, важливий великий запас гучності. Колонка з пасивним випромінювачем повинна мати потужний бас.

Ілюстрація: Bluetooth-колонка для квартири_1
Ілюстративне фото

Портативна колонка з тривалим часом автономної роботи чудово підійде як для використання під час подорожей, так і для відпочинку на природі. Великий акумулятор дозволить не турбуватися про повне розрядження пристрою. При цьому звертайте увагу не лише на місткість акумулятора, а й на час роботи, який заявляє виробник. Зазвичай він становить 15–20 годин. Швидко поповнити заряд допоможе наявність функції швидкої зарядки та роз’єму USB Type-C.

Колонка для подорожей має такі характерні риси:

  • Невеликий розмір.
  • Ремінець для зручного перенесення в руках.
  • Карабін для кріплення до рюкзака.
  • Швидка зарядка.

Компактна колонка з гарним звуком прослужить довго і дозволить насолоджуватися якісною музикою, де б ви не були. Вона не займає багато місця в рюкзаку, тому ідеально підходить для подорожей.

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