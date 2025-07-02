ОП: постачання зброї триває, Міноборони чекає відповіді від США

Сполучені Штати не припиняли постачання зброї Україні, попри інформацію у ЗМІ. Про це в середу, 2 липня, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу Freedom.

📢 «Поставки тривають на сьогодні. Це виглядало б дуже дивно, це виглядало б антигуманно, – припинити постачати протиракети, давайте так говорити, особливо до систем Петріот (Patriot), які абсолютно явно захищають, масштабно захищають цивільне населення в Україні», — наголосив Подоляк.

☝️ На тлі поширених повідомлень про затримки певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги з боку Вашингтона, Міністерство оборони України звернулося до колег зі США з проханням про телефонну розмову.

У коментарі відомства зазначено, що офіційного повідомлення про зупинення чи перегляд графіків постачання погоджених пакетів допомоги не надходило. Наразі триває уточнення по кожному елементу.

📢 «Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні. Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей. Про результати контактів з нашими американськими партнерами буде додатково повідомлено на рівні Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України», — йдеться у заяві.

У Міноборони звернули увагу, що деякі публічні особи в Україні не мають повного доступу до фактичної інформації. Через це в міністерстві закликали орієнтуватися лише на офіційні та перевірені джерела.

Нагадаємо, напередодні Politico з посиланням на власні джерела повідомило про тимчасове відтермінування постачання деяких видів озброєнь для України. Йшлося про ракети до систем ППО та високоточні боєприпаси.

Пізніше цю інформацію підтвердила представниця Білого дому Анна Келлі. А телеканал NBC News навіть оприлюднив перелік озброєнь, що тимчасово не постачається, серед яких — ракети Patriot, Hellfire, Stinger, GMLRS та інші.

📌 У кремлі швидко відреагували на ці повідомлення. У москві заявили, що менше озброєння в Україні — це «швидший шлях до завершення війни». Подібні заяви прозвучали у відповідь на припущення щодо нових пріоритетів Пентагону в регіонах поза межами Європи.