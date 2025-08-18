Понеділок, 18 Серпня, 2025
Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський у Вашингтоні: зустріч із Кітом Келлогом

Шостий президент України Володимир Зеленський розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з переговорів зі спецпредставником президента США з питань України та росії Кітом Келлогом. Про зустріч глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі в понеділок, 18 серпня.

За словами президента, основними темами стали ситуація на фронті, а також координація дипломатичних зусиль між Україною, Європою та США.

📢 «Обговорили ситуацію на полі бою, наші сильні дипломатичні можливості – України та всієї Європи разом з Америкою. росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був», – написав Зеленський.

Він також подякував Келлогу за відкритість і за роботу разом з українською командою, підкресливши важливість єдиного підходу у досягненні стійкого миру.

📢 «Президент Трамп запросив сьогодні до Вашингтону Україну та інші країни Європи. Це вперше такий формат зустрічі – дуже серйозно. Коли йдеться про мир для когось одного у Європі, то йдеться про всіх у Європі. Ми готові й надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та надійно гарантувати безпеку. Це ключові речі», – наголосив президент.

Крім того, Зеленський нагадав про нічні удари російської армії по українських містах. Внаслідок нових атак загинули десять людей, ще десятки громадян отримали поранення. Президент підкреслив, що саме тому міжнародна підтримка України сьогодні є критично важливою.

Як повідомлялося раніше, Зеленський прибув у Вашингтон цього понеділка. Програма його візиту передбачає спершу особисту зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Пізніше до переговорів мають приєднатися європейські лідери, а також генеральний секретар НАТО.

Очікується, що головними темами розмови стануть питання припинення війни, гарантії безпеки для України та майбутня архітектура європейської безпеки в цілому.

☝️ Також нагадаємо, президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social зробив заяву, що війна в Україні може завершитися «майже миттєво». Однак, нібито це повністю залежить від шостого президента України Володимира Зеленського.

