Війна в Україні може завершитися «майже миттєво», однак нібито це повністю залежить від шостого президента України Володимира Зеленського. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social у понеділок, 18 серпня.

📢 «Президент України Зеленський може майже миттєво припинити війну з росією, якщо захоче, або ж може продовжувати воювати. Пам’ятаєте, як це почалося. Ніякого повернення Криму, який Обама віддав (12 років тому, без жодного пострілу!), і ніякого вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!», – написав Трамп.

У своєму повідомленні він також анонсував «великий день» у Білому домі, зазначивши, що там збереться рекордна кількість європейських лідерів.

📢 «Ніколи ще не було стільки європейських лідерів одночасно. Для мене велика честь приймати їх!», – додав американський президент.

Нагадаємо, раніше в понеділок стало відомо, що Володимир Зеленський прибув із візитом до Вашингтона. Спершу запланована його особиста зустріч із Дональдом Трампом, після чого до переговорів мають приєднатися кілька європейських лідерів та генеральний секретар НАТО.

Очікується, що у Білому домі обговорюватимуть можливі шляхи досягнення миру, позицію союзників щодо російської «мирної пропозиції» та подальшу військову допомогу Україні.

👉 Також раніше Європейський Союз чітко заявив, що не готовий погоджуватися на «мир», який фактично означає капітуляцію України перед росією.