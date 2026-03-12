ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
Зеленський прибув до Бухареста з офіційним візитом

Денис Молотов
Зеленський прибув до Бухареста з офіційним візитом
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Зеленський Володимир Олександрович.

Візит Зеленського до Румунії розпочався у четвер, 12 березня, коли шостий президент України прибув до столиці країни – Бухареста. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, передає Інтерфакс-Україна.

Під час поїздки Володимир Зеленський проведе переговори з керівництвом Румунії. Зокрема, заплановані зустрічі з президентом країни Нікушором Даном та прем’єр-міністром Іліє Боложаном.

Також шостий український президент відвідає центр підготовки пілотів винищувачів F-16, де здійснюється підготовка льотчиків для експлуатації цих бойових літаків.

За інформацією медіа, під час переговорів сторони мають обговорити питання безпеки, подальшу підтримку України у війні проти росії, а також розвиток співпраці між Києвом і Бухарестом.

Про можливий візит Зеленського до Румунії журналісти повідомляли ще два дні тому. Тоді зазначалося, що ключовими темами переговорів стануть оборонна співпраця та посилення взаємодії між двома державами.

☝️ Нинішня поїздка стала другою для шостого президента України до Румунії від початку повномасштабної війни. Попередній візит Володимира Зеленського до цієї країни відбувся 10 жовтня 2023 року.

Тоді він провів переговори з тодішнім президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, за результатами яких було підписано документи про стратегічне партнерство між Україною та Румунією.

Водночас раніше у четвер медіа повідомляли, що вже у п’ятницю може відбутися ще одна закордонна поїздка українського президента. За їхніми даними, планується візит Володимира Зеленського до Франції.

👉 Також нагадаємо, що в Румунії можуть бути тимчасово розгорнуті війська США на військових базах країни після схвалення відповідного запиту Вашингтона Вищою радою національної оборони Румунії.

