Румунія схвалила розміщення військ США на своїх базах

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Літаки C-5M Super Galaxy армії США.

Війська США в Румунії можуть бути тимчасово розгорнуті на військових базах країни після схвалення відповідного запиту Вашингтона Вищою радою національної оборони Румунії. Про це повідомляє Romania Journal з посиланням на заяву президента Румунії Нікушора Дана, зроблену після засідання ради.

За словами глави держави, під час зустрічі було розглянуто кілька ключових питань безпеки, зокрема вплив конфлікту на Близькому Сході на ситуацію в Румунії, а також його економічні наслідки.

📢 «Третім пунктом сьогоднішнього обговорення було тимчасове розміщення військової техніки та військ США в Румунії. Як уже було публічно обговорено, це стосується літаків-заправників, а також обладнання для спостереження та систем супутникового зв’язку… Якщо парламент схвалить це на засіданні, вони будуть розгорнуті в рамках партнерства між Румунією та США», – зазначив румунський лідер.

☝️ Президент також уточнив, що під час засідання було проаналізовано запит Сполучених Штатів щодо направлення додаткових сил і техніки. Йдеться про можливе розміщення американських військових на авіабазі Михаїла Когелнічану, що розташована у повіті Констанца.

ℹ️ Ця база вважається одним із ключових військових об’єктів НАТО в регіоні. Вона регулярно використовується американськими військовими підрозділами для проведення операцій та логістичної підтримки.

Раніше командувач у відставці Санду Валентин Матею також повідомляв про можливість розгортання американських військових літаків у Румунії. За його словами, такі кроки можуть бути пов’язані з напруженою ситуацією на Близькому Сході.

Румунія схвалила розміщення військ США на своїх базах 01
Авіабаза «Міхай Когелнічану»

Водночас очікується активізація контактів між Києвом та Бухарестом. Зокрема, повідомляється, що шостий президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 березня, здійснить офіційний візит до Румунії. Під час поїздки він проведе зустріч із президентом Румунії Нікушором Даном.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

