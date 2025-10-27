Зеленський повідомив про проблеми на виробництві ракет «Фламінго»

Шостий президент України Володимир Зеленський розповів про технічні та фінансові складнощі на виробництві раніше анонсованих ракет «Фламінго». Але він пообіцяв, що держзамовлення буде виконано вчасно — до кінця року. Інформацію було озвучено під час телефонної розмови з ведучою ТСН Аллою Мазур.

За словами шостого президента України, затримка виникла через проблеми з фінансуванням від партнерів, проте питання вже вирішується.

📢 «Була технологічна проблема на виробництві Фламінго. Є затримка з фінансуванням від партнерів, яку вирішують», – сказав Зеленський.

Він додав, що держава змогла мобілізувати внутрішні ресурси, щоб продовжити роботи та не зірвати поставки для Сил оборони. Точні обсяги партій і кількість ракет у публічних повідомленнях не розголошуються.

Зеленський також відзначив ефективність ракет, які вже застосовувалися на фронті, і сказав, що всі залучені задоволені їхньою дієвістю.

Раніше громадська ініціатива в Чехії «Подарунок для путіна» зібрала кошти на виробництво «Фламінго» менш ніж за 48 годин, що свідчить про міжнародну підтримку цієї програми.

Наразі відомо, що роботи тривають у координації з виробниками та партнерами, а ситуація щодо фінансування перебуває під постійним контролем.

Це має забезпечити безперебійну передачу ракет Збройним Силам у заявлені терміни, навіть якщо частина фінансування надходить із зовнішніх джерел із затримкою.