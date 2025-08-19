Вівторок, 19 Серпня, 2025
Зеленський побачив реальний шанс на мир

Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що його нинішня зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі стала «найкращою з усіх». За словами українського лідера, переговори цього разу були максимально предметними й дали змогу детально обговорити ключові для України питання.

На брифінгу після зустрічі Зеленський подякував Трампу та європейським партнерам за послідовну підтримку. Він підкреслив, що вперше побачив чіткі сигнали, які свідчать про можливість завершення війни.

📢 «Ми впевнені, що війна закінчиться. Нам важливо, щоб це була не пауза в боях, а реальний мир, який можна було захистити гарантіями безпеки», — наголосив глава держави.

Центральним питанням переговорів стала тема гарантій безпеки для України. Президент підкреслив, що Вашингтон готовий не лише координувати цей процес, але й взяти участь у його практичній реалізації. Це, на думку Зеленського, є свідченням політичної волі з боку Сполучених Штатів.

📢 «Є політична воля і політичні рішення», — заявив він, уточнивши, що конкретні деталі поки не розголошуються.

Окремо український лідер наголосив, що під час перемовин у Білому домі не було ухвалено жодних рішень, які могли б стати неприйнятними для України. Це, за його словами, важливо для збереження довіри українського суспільства до переговорного процесу.

Водночас Зеленський підтвердив, що нинішні контакти з американською стороною відкривають можливість не лише для політичних домовленостей, але й для реального формування системи безпеки. Він нагадав, що будь-які домовленості мають працювати на захист України від майбутньої агресії, а не лише зупиняти війну на певний час.

☝️ Нагадаємо, Дональд Трамп раніше заявив, що розпочав організацію тристоронньої зустрічі за участі Володимира Зеленського та владіміра путіна. Американський лідер підкреслив, що саме прямий діалог між українським та російським президентами може стати ключем до врегулювання конфлікту.

👉 Також Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором владіміром путіним, під час якої планує обговорювати питання територій.

