Зеленський підтвердив, що без Китаю путін – ніщо

Шостий президент України Володимир Зеленський під час виступу в Раді Безпеки ООН у вівторок, 23 вересня, заявив, що Китай може вплинути на завершення війни, якщо припинить підтримувати росію.

☝️ За словами глави держави, російський режим повністю залежить від Пекіна.

📢 «Також тут (у Радбезі ООН – ред.) представлений Китай. Це сильна держава, від якої зараз росія повністю залежить. Якщо Китай хоче, щоб ця війна скінчилася, то може зобов’язати росію це зробити, бо без Китаю путін ніщо. Але Китай зберігає мовчанку замість того, щоб діяти на користь миру», – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що в Раді Безпеки присутні й інші держави, які зацікавлені у припиненні війни.

📢 «Ми також бачимо представників Сполучених Штатів. Це теж ще одна сильна держава, яка підтримує нашу боротьбу. Ми згодні на всі пропозиції Сполучених Штатів. І ми пропонували росії, але росія відмовлялася від усього, навіть від перемир’я», – наголосив Зеленський.

Також він повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом поділився ідеями, які, на його думку, здатні змусити москву рухатися в напрямку миру.

👉 Нагадаємо, Трамп після переговорів із Зеленським написав у соцмережі Truth Social, що Україна здатна повернути всі свої території за фінансової підтримки Європи. Він також вказав на економічні проблеми, які війна створює для Росії.

📌 Також шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що у розмові з президентом США Дональдом Трампом обговорював неприпустимість будь-яких територіальних поступок росії.