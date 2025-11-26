Зеленський готовий зустрітись з Трампом 27 листопада, щоб завершити угоду

Американський президент Дональд Трамп заявив під час розмови з журналістами, що Володимир Зеленський висловлює бажання прибути до Вашингтона, однак такий візит може відбутися лише після укладання «мирної угоди». За його словами, саме завершення переговорного процесу має стати першочерговим етапом перед можливою зустріччю двох лідерів.

Трамп підтвердив, що перемовини між Сполученими Штатами, росією та Україною вже фактично розпочалися. Він зазначив, що, на його думку, Київ демонструє стійкість та позитивно сприймає хід діалогу:

📢 «Україна тримається добре, думаю, вони задоволені цим, вони хочуть, щоб усе закінчилося… ми добиваємося прогресу», — наголосив американський лідер.

Щодо планів Зеленського приїхати до США, Трамп сказав:

📢 «Він (Зеленський — ред.) хотів би приїхати, але я думаю, що нам спочатку варто довести угоду до кінця. У нас хороші переговори. Ми почали з росією, у нас тривають переговори з росією».

Разом із тим глава Білого дому визнав, що процес досягнення миру виявився значно складнішим, ніж він очікував раніше. Трамп підкреслив, що швидкого прориву не варто чекати, хоча певний прогрес таки є: остаточні результати можуть з’явитися не найближчими днями, але поступовий рух уперед триває.

Позицію української сторони окреслив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, Володимир Зеленський готовий зустрітися з Дональдом Трампом 27 листопада. Орієнтовно, під час Дня подяки, аби фіналізувати «мирну угоду» та узгодити всі її ключові пункти.

Андрій Єрмак також зробив кілька уточнень:

Зеленський хоче зустрітись з Трампом якомога швидше — можливо, під час Дня подяки (27 листопада), щоб завершити угоду щодо умов припинення війни.

Мирний план суттєво змінили, якщо його порівнювати з початковою пропозицією США з 28 пунктів. Зараз проєкт відповідає інтересам України та включає розуміння наших червоних ліній.

Розмова про територіальні поступки буде проговорена особисто з Трампом. Це головна проблема, бо США думають, що втрата територій Україною — лише питання часу.

Україна не відмовиться від руху до НАТО в майбутньому.

Водночас ще раніше секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що у Києві розраховують на організацію візиту Зеленського до Сполучених Штатів найближчим часом. На тлі переговорного процесу Трамп також повідомив, що його спецпредставник Стів Віткофф вирушить до росії, а міністр армії Ден Дрісколл — в Україну для завершення роботи над документом, покликаним врегулювати ситуацію та привести до підписання «мирної угоди».

👉 Також нагадаємо, що Президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, за даними Politico, фактично байдуже, яким буде зміст майбутньої домовленості між Україною та росією. Для нього головним є завершення бойових дій.