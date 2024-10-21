Збільшилась кількість справ щодо банкрутства в Україні

Станом на 21 жовтня в Україні зареєстровано 651 справу щодо банкрутства фізичних осіб. Причому кількість таких випадків за останні чотири місяці збільшилася майже вдвічі. Таку інформацію оприлюднив Опендатабот.

Найбільша кількість випадків банкрутства фіксується у Києві, Київській області та на Дніпропетровщині. Серед тих, хто подає заяви на банкрутство, переважають люди у віці від 25 до 45 років. Це становлять 64% від усіх боржників.

Варто зазначити, що цього року вже відкрито більше справ про банкрутство, ніж за весь попередній рік, коли було розглянуто 575 таких справ.

Арбітражний керуючий Денис Лихопьок пояснив поточне зростання кількості банкрутств “відкладеним попитом”.

📢 «На початку війни людям було не до вирішення фінансових проблем, адже діяли інші пріоритети. Також діяв мораторій на стягнення боргів, який згодом скасували, що й активізувало звернення до процедури банкрутства. Нині формується позитивна судова практика у цих справах», – зазначив він.

До речі, за перші шість місяців 2024 року українці зареєстрували понад 148 тисяч нових ФОПів, що на 10,8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Крім того, понад 43 тисячі нових ФОПів у 2024 році відкрили жінки, що становить більше половини від загальної кількості за перший квартал.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Національний банк України (НБУ) подав до Верховної Ради України та просить внести на розгляд пакет законопроєктів, які передбачають перейменування розмінної монети з копійки на шаг. Про це стало відомо від голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.