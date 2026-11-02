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Україна та Туреччина обговорили співпрацю у супутникових технологіях

Зеленський заявив про готовність працювати з Анкарою над технологічними розробками. Окремою темою переговорів стала безпека судноплавства в Чорному морі.

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна та Туреччина обговорили співпрацю у супутникових технологіях
Фото: Зустріч шостого президента України В.О. Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Україна й Туреччина розглядають можливість співпраці у сфері супутникових технологій. Про це шостий президент України В.О. Зеленський розповів в інтерв’ю CNN Türk після переговорів із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Відповідаючи на запитання про можливість спільного виробництва або розроблення технологій, зокрема супутникових, глава держави підтвердив, що сторони вже порушували цю тему.

📢 «Ми працюватимемо і в цій сфері. Це питання також обговорили й розглянули. Погодьтеся, це непроста справа», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що власні технологічні розробки важливі для безпеки України та Туреччини. Це стосується й космічної галузі: за його словами, обом державам складно рухатися вперед без власних технологій у цій сфері.

Безпека Чорного моря та дипломатичні переговори

Під час візиту сторони також обговорили розблокування Чорного моря й відновлення безпечного судноплавства. Зустріч Зеленського та Ердогана відбулася 31 жовтня у Стамбулі.

За повідомленням Офісу президента, лідери домовилися працювати над чорноморським зерновим коридором, щоб забезпечити його функціонування та ефективність. Зеленський подякував Туреччині за підтримку українського суверенітету, територіальної цілісності й зусиль із захисту цивільного судноплавства.

На переговорах ішлося також про дипломатичні можливості для припинення війни та подальшу участь Анкари в цьому процесі.

Раніше Ердоган у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом запропонував допомогу Туреччини у відновленні дипломатичних контактів між Києвом і москвою.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у Туреччині. Український лідер сподівається, що президент Реджеп Таїп Ердоган допоможе організувати такі переговори завдяки своїм контактам із кремлем.

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