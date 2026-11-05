Нафта й газ подешевшали в ЄС майже на 20% на очікуваннях завершення війни з Іраном

Ціни на нафту Brent і європейські газові ф’ючерси під час торгів цього тижня втратили майже п’яту частину вартості. Учасники ринку сподіваються, що зміна політичної ситуації у США прискорить пошук домовленостей про завершення війни з Іраном. Про це 5 листопада повідомляє The Moscow Times.

За підсумками середи, 4 листопада, Brent подешевшала приблизно на 9%. Сукупне падіння від початку тижня на найнижчих рівнях котирувань наблизилося до 20%.

Минулого тижня барель Brent коштував понад 117 доларів. Увечері середи ціна опускалася нижче 94 доларів, а близько 13:00 за Києвом у четвер повернулася до рівня 96 доларів. Американська нафта WTI після найсильнішого денного падіння з травня торгувалася приблизно по 89 доларів за барель.

Подібна ситуація склалася на європейському газовому ринку. Ф’ючерси Dutch TTF дешевшали четвертий день поспіль і досягли найнижчого рівня за два тижні. Якщо минулої п’ятниці ціна становила близько 104 євро за МВт-год, то після американських виборів вона опускалася до 84 євро. Це відповідає зниженню приблизно на 19%.

У четвер котирування частково відіграли втрати й перебували поблизу 88 євро за МВт-год.

Чому ціни падають і що може змінити ситуацію

Аналітики ING пов’язують розпродаж на енергетичних ринках із перемогою демократів, які здобули контроль над обома палатами Конгресу. На їхню думку, це може посилити парламентський контроль за війною та ускладнити її фінансування.

Водночас дешевший газ не означає, що Європа подолала проблеми з його забезпеченням. Через похолодання вже почався відбір палива зі сховищ. За наведеними в матеріалі даними ING, вони заповнені приблизно на 74% проти середнього п’ятирічного показника 90%. У Німеччині рівень заповнення становить лише 61%.

На нафтові котирування додатково тисне збільшення пропозиції. За даними The Moscow Times, у жовтні експорт сировини з країн Перської затоки перевищив довоєнні обсяги, попри обстріли та мінування, якими Іран намагався перешкоджати перевезенням.

Раніше вплив цього чинника стримували побоювання нових масштабних американських ударів по Ірану після виборів. Тепер ринок більше уваги приділяє дипломатичним сигналам.

Цього тижня з’явилися повідомлення, що за участю посередників Вашингтон і Тегеран обговорюють взаємні поступки та підготовку оголошення, яке могло б започаткувати врегулювання. Однак ці повідомлення ще не означають укладення остаточної мирної угоди.

Головний стратег Saxo Bank із сировинних ринків Оле Хансен наголосив, що подальша динаміка залежатиме від готовності сторін до компромісу.

📢 «Без відчутного прогресу нинішнє різке падіння цін може швидко змінитися зворотною тенденцією», – застеріг він.

Після виборів Дональд Трамп визнав вплив війни з Іраном на дорожче пальне та результати голосування. Раніше президент США пов’язував зростання цін, зокрема, з українськими ударами по російських нафтопереробних заводах, повідомляло Reuters.

👉 Також нагадаємо, що Європейська комісія 5 листопада виплатила Україні 4,36 млрд євро в межах кредитної програми Ukraine Support Loan, розрахованої на 2026-2027 роки.