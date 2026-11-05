Танкери з російським дизелем змінили маршрути замість прямування до США – ЗМІ

Два танкери з російським дизельним паливом, які раніше прямували до Сполучених Штатів, змінили маршрути. Про це повідомила Financial Times. Зміну курсу суден також підтверджує профільне видання Maritime Professional, яке наводить дані відстеження морських перевезень.

Танкер Leruo, що належить гонконзькій компанії та ходить під прапором Сьєрра-Леоне, змінив заявлений напрямок на Бразилію. До цього судно вказувало атлантичне узбережжя як пункт призначення.

Танкер Talisman під російським прапором пройшов Гібралтарську протоку та опинився в Середземному морі біля Алжиру. Замість американського узбережжя він тепер зазначає статус «for orders» – очікує подальших розпоряджень. Це означає, що остаточний порт вивантаження ще не визначений. Обидва судна перебувають під західними санкціями.

Невизначеним залишається й маршрут Agioi Fanendes, який належить грецькій Eastern Mediterranean Maritime. Танкер продовжує рух у бік США, проте також указує статус очікування розпоряджень. Власник судна повідомив, що порт вивантаження поки не підтверджений.

За оцінкою аналітика Kpler Метта Сміта, Agioi Fanendes також може відмовитися від початкового маршруту до Нью-Йорка. Він пов’язує це з регуляторними обмеженнями, санкціями та небажанням американських компаній брати на себе юридичні ризики.

Водночас підсанкційний танкер Beast, який належить компаніям із Сейшельських островів, зберігає напрямок до атлантичного узбережжя США. Паливо він завантажив 27 жовтня в російському порту “приморськ”.

Американський бізнес попереджають про відповідальність

Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл закликала портових і термінальних операторів не приймати російський дизель. У листі від 2 листопада вона заявила, що дозвіл адміністрації Трампа суперечить федеральному закону 2022 року, який забороняє імпорт російських енергоресурсів.

За позицією Шеррілл, президент і Міністерство фінансів не можуть обійти цю заборону лише шляхом видачі ліцензії. Вона попередила покупців, посередників та операторів терміналів про можливі цивільні й кримінальні наслідки участі в таких операціях.

Трамп оголосив про дизельні домовленості з путіним 9 жовтня. Того ж дня Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США — OFAC видало генеральну ліцензію №135 щодо продажу, доставки, розвантаження та імпорту дизеля російського походження. Передбачене нею тимчасове послаблення обмежень розраховане до квітня 2027 року. Законність такого рішення оскаржують американські політики.

На цьому тлі Financial Times повідомляє про подальше скорочення американських запасів дистилятного пального, до якого належить дизель: вони опустилися нижче 100 млн барелів – уперше більш ніж за два десятиліття.

Раніше повідомлялося про приблизно 140 тис. тонн дизеля на трьох танкерах, спрямованих до США. Водночас Радіо Свобода з посиланням на українські урядові джерела зазначало, що під спостереженням перебувають вісім суден із понад 300 тис. тонн пального. Сім із них заявили США як пункт призначення, ще одне могло здійснювати аналогічний рейс.

Представники демократів у Конгресі вже звернулися до банків і портів із вимогою зберегти документи щодо можливих операцій із російським дизелем для подальших перевірок.