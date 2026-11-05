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Швейцарія зняла санкції з російських олігархів – усманова та фрідмана

Швейцарська влада виключила російських бізнесменів із санкційного списку слідом за Євросоюзом. Водночас країна запровадила нові обмеження проти сотень осіб та організацій, банків і суден тіньового флоту.

Денис Молотов
Денис Молотов
Швейцарія зняла санкції з російських олігархів - усманова та фрідмана
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Швейцарія скасувала санкції щодо російських мільярдерів алішера усманова та михайла фрідмана.

Швейцарія скасувала санкції щодо російських мільярдерів алішера усманова та михайла фрідмана. З переліку також прибрали колишнього ректора Кримського федерального університету андрія фалалєєва та компанію Redbird Corporate Services Ltd.

Загалом зі швейцарського санкційного списку виключили шістьох фізичних осіб та одну компанію. Як зазначено в повідомленні Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань, зміни ухвалили відповідно до рішення Євросоюзу.

Оновлення списків затвердили 3 листопада. Вони набули чинності 4 листопада о 23:00 за швейцарським часом. Окремо Федеральна рада 4 листопада погодила приєднання до заходів 21-го пакета санкцій ЄС проти росії та Білорусі. Секторальні обмеження почали діяти 5 листопада.

Які обмеження запровадила Швейцарія

Нові санкції поширили на 254 фізичні особи, компанії та організації. Вони передбачають замороження активів і заборону на надання економічних ресурсів. Для фізичних осіб також встановили заборону на в’їзд до Швейцарії та транзит через її територію.

Заборона на операції охопила 33 російські банки, один банк із третьої країни, 17 фінансових установ і постачальників криптовалютних послуг. До переліку також потрапили п’ять компаній із третіх країн, чотири російські аеропорти та два порти.

Крім того, обмеження запровадили проти 41 судна російського тіньового флоту. Йдеться про заборони на їхню купівлю, продаж та обслуговування.

Швейцарія самостійно вирішує, які міжнародні санкції застосовувати, зважаючи на правові та зовнішньополітичні обставини. Цього разу, зокрема, вона поки не включила до списків двох громадян росії та не поширила посилений експортний контроль на 14 компаній із третьої країни.

Рішення щодо усманова та фрідмана стало продовженням вересневого перегляду санкцій ЄС. 22 вересня Євросоюз погодив продовження обмежень приблизно проти 3000 осіб та організацій на три роки, водночас виключивши зі списків двох бізнесменів. Домовленості досягли після тривалих переговорів між державами-членами. Про зміну строку санкційного режиму повідомило МЗС Естонії.

Латвія, яка спочатку заперечувала проти виключення бізнесменів, згодом погодилася на компроміс для продовження європейських санкцій. Однак країна запровадила проти них власні національні обмеження.

Аналогічно вчинила Естонія. Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна підписав рішення про національні санкції 23 вересня. В естонському зовнішньополітичному відомстві наголосили на необхідності зберігати тиск на росію.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час зустрічі з Володимиром Зеленським також висловив незгоду зі скасуванням санкцій проти усманова та фрідмана.

📌 Раніше повідомлялось, що Франція може пов’язувати виключення російського мільярдера Алішера Усманова із санкційного списку ЄС зі звільненням французьких громадян в Азербайджані.

📌 Також Угорщина погрожувала заблокувати ЄС продовження санкцій щодо близько 2000 росіян, якщо зі списку не буде вилучено олігарха Михайла Фрідмана.

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