Венс назвав війну з Іраном причиною поразки республіканців на виборах

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пов’язав поразку Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу передусім із війною проти Ірану. Свою позицію він виклав 4 листопада в соцмережі X (колишній Twitter) після перемоги демократів в обох палатах. Про це повідомляють ABC News та «Інтерфакс-Україна».

📢 «Причина нашої поразки — війна. Про це вчора ввечері заявив сам президент», – написав Венс.

За його словами, проблему не можна пояснити лише явкою: прихильники республіканців прийшли на дільниці, проте частина американців, які підтримали Трампа та Венса у 2024 році, цього разу віддала голоси демократам.

Посилаючись на розмови із соціологами, віцепрезидент назвав чотири основні причини зміни виборчих уподобань. Це прагнення завершити війну з Іраном, зосередитися на вартості життя й інфляції, повернутися до принципу «Америка передусім» та переглянути відносини США з Ізраїлем.

Венс також визнав, що економічні аргументи партії наприкінці кампанії могли звучати недостатньо переконливо. Водночас головною причиною поразки він вважає саме війну й закликає республіканців почати обговорення подальших дій із визнання цього.

Трамп захищає рішення воювати з Іраном

Президент США частково погодився з оцінкою свого заступника, однак не відмовився від підтримки воєнної кампанії. Він пов’язав її вплив на вибори насамперед із подорожчанням пального та загальним невдоволенням цінами.

Трамп заявив, що за аналогічних обставин знову ухвалив би рішення про бойові дії. Свою позицію він пояснив необхідністю не допустити появи в Ірану ядерної зброї. На запитання журналістів, чи була війна варта її наслідків, президент відповів ствердно.

Венс натомість запропонував прихильникам кампанії відкрито пояснити, чи виправдовують її результати політичну ціну, яку заплатили республіканці. Зокрема, він згадав можливу втрату Сенату на наступні шість років.

ℹ️ Сенаторів обирають на шість років, проте приблизно третина складу палати переобирається кожні два роки. Відповідно, співвідношення сил може змінитися вже після наступних виборів. Такий порядок пояснює офіційний сайт Сенату США.

Заява віцепрезидента пролунала на тлі обговорення майбутнього Республіканської партії. Венса та держсекретаря Марко Рубіо розглядають як можливих претендентів на президентську номінацію у 2028 році. Як зазначає Reuters, критика війни дозволяє Венсу дистанціюватися від рішення адміністрації, яке викликало невдоволення виборців. Водночас сам він намагався применшити розбіжності з Трампом.

Президент не став прогнозувати, чи братиме його заступник участь у президентських перегонах. Під час спілкування з журналістами після виборів Трамп також приділив увагу будівельним проєктам, зокрема бальній залі Білого дому, тріумфальній арці та реконструкції гольф-клубу у Вашингтоні.

Нагадаємо, демократи здобули більшість у Сенаті та Палаті представників. Серед сенатських місць, які вони відібрали у республіканців, – мандати від Техасу, Канзасу та Південної Кароліни.

👉 Також стало відомо, що два танкери з російським дизельним паливом, які раніше прямували до Сполучених Штатів, змінили маршрути. Про це повідомила Financial Times.