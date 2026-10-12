Корецький обговорив із МВФ бюджетні потреби України на 2027 рік

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Матеушем Щуреком виконання державного бюджету у 2026 році та потреби у фінансуванні на 2027 рік.

Розмова відбулася на початку тижня річних зборів МВФ і Світового банку. Про її підсумки 12 жовтня повідомив Кабінет Міністрів України.

Окрему увагу співрозмовники приділили посиленню російських атак на український бізнес. За словами прем’єра, такі удари створюють ризик недоотримання податкових надходжень. Сторони також розглянули інші загрози для економіки.

Де Україна шукає фінансування

Уряд разом із міжнародними партнерами працює над залученням необхідних зовнішніх ресурсів. Україна розраховує на підтримку Європейського Союзу, двосторонню допомогу держав поза ЄС та програми Світового банку.

Корецький також повідомив про спільну роботу уряду й Верховної Ради над законопроєктами, необхідними для виконання програми МВФ і своєчасного отримання фінансування від Євросоюзу. Їх планують ухвалити протягом поточного пленарного тижня.

Прем’єр подякував Фонду за підтримку України, координацію міжнародних партнерів і допомогу в забезпеченні фінансової стійкості держави. За його словами, місію МВФ в Україні очікують у листопаді.

Що відомо про затримане фінансування

Міністр фінансів Сергій Марченко у Верховній Раді заявив, що через невиконання міжнародних зобов’язань Україна недоотримала 29,5 млрд доларів бюджетної підтримки.

Водночас Марченко уточнив: цю суму потрібно скоригувати з урахуванням останніх траншів. Він наголосив, що Україна ще має можливість виконати необхідні умови й отримати фінансування до кінця року. Отже, йдеться про затримані надходження, а не про остаточну втрату всієї названої суми.

Серед необхідних кроків міністр назвав оподаткування посилок, призначення членів Рахункової палати, законопроєкт про оцінку майна та відновлення конкурсів на державну службу.

Раніше, 22 вересня, шостий президент України В.О. Зеленський після зустрічі з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою заявив, що Фонд допоможе знайти частину коштів для фінансової стійкості України у 2027 році. Як повідомило Офіційне інтернет-представництво Президента, Зеленський також наголосив на необхідності ухвалення законів, від яких залежить міжнародна фінансова підтримка.

👉 Також нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав європейських партнерів перейти до рішучих кроків для захисту України та посилення тиску на державу-агресорку. Одним із пріоритетів він назвав використання заморожених російських активів для фінансування української оборони. На переконання Сибіги, ці кошти мають стати дієвим інструментом протидії агресії, а фінансовий тягар повинна нести росія, а не європейські платники податків.