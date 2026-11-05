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Справа «Карфаген»: ВАКС узяв під варту «Боксера» без права на заставу

Віталій Рибалко, який фігурує в розслідуванні під прізвиськом «Боксер», перебуватиме під вартою до 2 січня 2027 року включно. Слідство вважає його одним із виконавців насильницьких злочинів в інтересах викритої організації.

Денис Молотов
Денис Молотов
Справа «Карфаген»: ВАКС узяв під варту «Боксера» без права на заставу
Фото з відкритих джерел / Віталій Рибалка у залі суду, 5 листопада 2026 року.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 5 листопада обрав запобіжний захід Віталію Рибалку – підозрюваному у справі «Карфаген». Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та призначив тримання під вартою без можливості внесення застави. Про рішення із зали суду повідомляє “Укрінформ” та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Прокурор наполягав на такому запобіжному заході, посилаючись, зокрема, на підозру у вчиненні злочину із застосуванням насильства. За даними слідства, Рибалко був підлеглим організатора угруповання та виконував його доручення.

Що інкримінують «Боксеру» та іншим фігурантам

За версією обвинувачення, Рибалко разом із чоловіком на прізвисько «Паша» входив до силового блоку організації. Їх пов’язують зі стеженням за людьми, нападами, побиттями металевими трубами й молотками, а також викраденнями з вимаганням викупу.

Справа «Карфаген»: ВАКС узяв під варту «Боксера» без права на заставу 01
Фото з відкритих джерел / Віталій Рибалка у залі суду, 5 листопада 2026 року.

Під час засідання прокурор зачитав листування, в якому «Боксер», за твердженням слідства, звітував про побиття потерпілих Андрію Осіпову, відомому як «Кримінал». Про це повідомило hromadske.

Нові матеріали операції «Карфаген» НАБУ та САП оприлюднили 4 листопада. За їхніми даними, учасники організації систематично підкуповували посадовців правоохоронних органів, щоб захистити незаконний бізнес від розслідувань.

Слідство стверджує, що угруповання координувало роботу щонайменше 52 шахрайських колцентрів, контролювало та просувало інтереси мережі U-420, пов’язаної з торгівлею наркотиками, а також займалося виготовленням підроблених євро. Окремо правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до перешкоджання роботі антикорупційних органів і фабрикації кримінальних проваджень проти детективів.

У матеріалах розслідування також згадуються «Мексиканець», якого слідство пов’язує зі створенням і керівництвом наркосиндикатом «Хімпром», «Кримінал» та правоохоронці з прізвиськами «Акім», «Прайс» і «Консультант». За попередніми даними, до організації входили щонайменше 12 осіб.

➡️5 листопада антикорупційні органи повідомили про підозри п’ятьом фігурантам.

➡️Напередодні голова СБУ Олександр Поклад звільнив із посад двох співробітників спецслужби, які стали фігурантами розслідування.

Розслідування триває. Рішення про тримання під вартою є запобіжним заходом і не встановлює винуватості підозрюваного.

⚠️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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