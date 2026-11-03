Меланія Трамп збере представників України та росії в Білому домі

Про запланований захід адміністрація президента США повідомила 3 листопада. У заяві зазначено, що Меланія Трамп особисто збере представників двох країн, які перебувають у стані війни.

У Білому домі назвали майбутню подію визначним моментом в американській історії. За версією адміністрації, перша леді самостійно започаткувала діалог між сторонами та сприяла припиненню вогню в Олешках і прилеглій частині Херсонщини.

📢 «Це досягнення є безпрецедентною дипломатичною ініціативою з боку американської першої леді», – йдеться в повідомленні.

У четвер, 5 листопада, об 11:00 за Вашингтоном – о 18:00 за Києвом – Меланія Трамп виступить із заявою щодо режиму тиші в Олешках. Саме на четвер запланована й зустріч із представниками України та росії, повідомляє Reuters. Окремий час її початку та склад делегацій не оприлюднені.

Що відомо про результати місії в Олешках

Раніше Меланія Трамп заявила, що гуманітарна операція дозволила доставити до регіону критично важливу допомогу та евакуювати майже 800 людей. Режим припинення вогню для проведення місії діяв із 27 жовтня до 1 листопада.

Водночас український омбудсмен Дмитро Лубінець пояснив, що сторони домовилися не розголошувати, скільки жителів виїхали на підконтрольну Україні територію, а скільки – до росії.

Отже, озвучені Меланією Трамп майже 800 евакуйованих – це загальна кількість за її повідомленням. Розподіл людей за напрямками виїзду офіційно не називають. Лубінець наголосив, що гуманітарна операція не має перетворюватися на змагання щодо того, куди виїхало більше людей.