Трамп заявив, що США шпигують за росією та Китаєм

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона веде розвідувальну діяльність щодо росії та Китаю. Про це він сказав 1 листопада на передвиборчому мітингу в місті Дубюк, штат Айова. Його слова зафіксовані у стенограмі виступу, опублікованій Roll Call Factba.se.

Трамп переказав розмову, під час якої йому повідомили про китайське та російське шпигунство проти Сполучених Штатів. У відповідь президент зазначив, що США також збирають інформацію про ці держави.

📢 «Це правда. І ми також робимо це щодо них, але робимо ще краще. Тож не хвилюйтеся», – сказав Трамп.

Глава Білого дому не уточнив, хто саме повідомив йому про шпигунську діяльність. Подробиць американських розвідувальних операцій він також не розкрив.

Справа американського сейсмолога в Китаї

Раніше стало відомо про утримання в Китаї американського сейсмолога Чень Юліня, який досліджував методи виявлення ядерних випробувань. За даними Reuters, його затримали 5 листопада 2024 року в аеропорту Пекіна, коли він збирався повернутися до Бостона після відвідин родичів і лекцій у китайських університетах.

Китайська сторона звинувачує науковця у шпигунстві. Його родина відкидає ці обвинувачення та наголошує на відкритому характері його досліджень.

У вересні 2026 року група американських сенаторів внесла резолюцію, в якій засудила утримання Ченя та закликала уряд США домагатися його звільнення.

👉 Також нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив, що може активно застосовувати право вето, якщо демократи здобудуть контроль над обома палатами Конгресу на проміжних виборах 3 листопада.