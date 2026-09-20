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Іран передав США умови для відновлення переговорів

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран передав США умови для відновлення переговорів
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 20.09.2026

Тегеран передав Вашингтону через посередництво Катару вимоги для повернення до переговорів про завершення війни. Серед них — припинення бойових дій на всіх фронтах, розмороження іранських активів і скасування морської блокади. Про це секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї розповів в інтерв’ю Al Jazeera, оприлюдненому 19 вересня.

За словами посадовця, катарський посередник уже передав позицію іранської сторони американському керівництву. Тепер Тегеран очікує відповіді президента США Дональда Трампа.

Резаї назвав вимогами припинення війни «на всіх фронтах, розблокування заморожених активів та зняття морської блокади».

Водночас пізніше посадовець повідомив у соцмережі X (колишній Twitter), що Вашингтону передали загалом сім умов, не оприлюднивши повного переліку. Як уточнює Iran International, три зазначені вимоги він окремо озвучив раніше в інтерв’ю Al Jazeera.

Що Тегеран заявляє про ядерну доктрину та подальші переговори

Резаї також запевнив, що Іран не змінив своєї ядерної доктрини та продовжує дотримуватися фетви — релігійного припису, який забороняє створення ядерної зброї. Водночас він не виключив невизначеності щодо подальших рішень.

📢 «Але ми не знаємо, що відбудеться в майбутньому», — зазначив Резаї.

За його словами, Тегеран поки не ухвалив рішення про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Подальшу позицію Ірану з цього питання посадовець пов’язав із діями Вашингтона.

Днями Дональд Трамп заявляв, що іранська сторона встановила прямий контакт зі США та прагне домовленості. Американський президент також висловлював сподівання на наближення завершення війни.

Раніше з Тегерана лунала й інша вимога щодо Ормузької протоки: її погрожували залишити заблокованою, доки Дональда Трампа та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу не усунуть від влади.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 18 вересня підписав закон про масштабне посилення санкцій проти росії. Документ, який у медіа називали пакетом «пекельних санкцій», перед цим схвалили обидві палати Конгресу США.

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