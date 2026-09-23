Авіаудари по Сумах: семеро поранених, одна людина у тяжкому стані

У середу, 23 вересня, російські війська атакували Суми керованими авіабомбами. За попередніми даними, щонайменше три удари припали на Зарічний район міста. Пошкоджено житлову забудову, цивільну інфраструктуру та автомобілі, на одному з місць влучань виникла масштабна пожежа.

Кількість поранених унаслідок авіаудару зросла до семи. За повідомленням начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, оприлюдненим о 17:19, усіх постраждалих госпіталізували. Вони отримують необхідну медичну допомогу, стан однієї людини лікарі оцінюють як тяжкий.

Спочатку очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв про чотирьох людей, яких після ударів доправили до медичного закладу.

📢 «Чотирьох поранених уже доставили до лікарні», — зазначив Григоров.

За його словами, під удар потрапили житловий сектор, об’єкти цивільної інфраструктури та нежитлова забудова. Окрім будівель, пошкоджень зазнали автомобілі. Інформацію про постраждалих та всі наслідки атаки продовжують уточнювати.

Нічні атаки дронів і ранковий артилерійський обстріл

Авіаударам передували інші російські атаки на Суми та територію громади. Про наслідки нічних і ранкових обстрілів повідомило Головне управління ДСНС у Сумській області.

У ніч проти 23 вересня російський безпілотник влучив у вантажний автомобіль у Сумах. Після удару транспортний засіб загорівся. Рятувальники ліквідували пожежу, травмованих унаслідок цієї атаки не було.

Уранці місто зазнало артилерійського обстрілу. Влучання зафіксували на чотирьох окремих локаціях. Пошкоджено приватні домоволодіння та навчальний заклад.

Співробітники ДСНС обстежили місця ударів і надали необхідну допомогу мешканцям. За попередньою інформацією рятувальників, унаслідок ранкового обстрілу постраждала одна жінка — у неї зафіксували гостру реакцію на стрес.

Ще один удар безпілотника вранці припав на цивільний автомобіль у Сумській громаді. На місці виникла пожежа, яку загасив пожежно-рятувальний підрозділ. У цьому випадку люди також не постраждали.

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👉 Також нагадаємо, що в Києві внаслідок російської атаки безпілотниками в середу, 23 вересня, загинули двоє чоловіків. Такі дані оприлюднила Київська міська військова адміністрація (КМВА). Удари спричинили пожежі та пошкодження цивільних об’єктів у Голосіївському, Дарницькому та Солом’янському районах столиці. Інтернет-провайдери також повідомили про перебої зі зв’язком.