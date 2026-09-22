Матеріали Пентагону: варп-двигуни, червоточини й невидимість

У новій добірці американських матеріалів про невпізнані аномальні явища містяться дослідження варп-двигунів, прохідних червоточин, антигравітації та технологій невидимості. Ці роботи підготували в межах програми AAWSAP, яка вивчала перспективні аерокосмічні технології та можливі загрози для США.

Шосту партію матеріалів оприлюднили у п’ятницю, 18 вересня. Видання Bild повідомило про 71 файл. Добірка охоплює документи, відео й аудіозапис. Матеріали публікують в офіційному архіві Пентагону PURSUE.

До цієї публікації увійшли 37 науково-технічних довідкових досліджень, відомих як Defense Intelligence Reference Documents. Серед їхніх тем:

можливості викривлення простору-часу,

рух із використанням від’ємної маси,

антигравітація та маскування об’єктів.

Фінансування відповідних досліджень започаткували у 2008 році, а програму згорнули у 2012-му. За історичним звітом управління Пентагону AARO, на цей напрям виділили 22 мільйони доларів. Роботою опікувалося Розвідувальне управління Міністерства оборони США — DIA.

📝 Як у документах описували «варп-бульбашку»

Одне з досліджень, датоване 2 квітня 2010 року, присвячене варп-двигуну, темній енергії та можливості маніпулювання додатковими вимірами. У ньому міститься художнє зображення футуристичного космічного корабля. Ілюстрація показує концепцію апарата, можливість створення якого автори розглядали теоретично. Оригінал документа доступний в архіві DIA.

За описаним задумом, корабель мав би формувати навколо себе «варп-бульбашку»: простір перед ним стискався б, а позаду — розширювався. Переміщення забезпечувала б зміна геометрії простору-часу навколо апарата.

Такі ідеї досліджують протягом десятиліть. Водночас у матеріалах описані суттєві перешкоди для їх втілення, зокрема надзвичайні енергетичні потреби та необхідність створення особливих фізичних умов. Інший довідковий документ DIA прямо вказує, що технічні вимоги до подібних систем навряд чи вдасться виконати в осяжному майбутньому.

Оприлюднені роботи демонструють інтерес військової розвідки до таких концепцій, проте не підтверджують створення працездатного варп-двигуна. Частина досліджень уже була доступна в електронному архіві DIA до нинішньої публікації.

Першу партію матеріалів про невпізнані аномальні явища в межах PURSUE Пентагон оприлюднив 8 травня 2026 року. Вона містила документи та візуальні матеріали, пов’язані з повідомленнями про НЛО.