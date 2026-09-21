На москві ТЕЦ-8 обносять бетонними блоками після масованої атаки

Біля ТЕЦ-8 на Волгоградському проспекті в москві почали встановлювати бетонні блоки. Про роботи повідомили очевидці, відео яких у понеділок, 21 вересня, оприлюднив Telegram-канал ASTRA.

За припущенням видання, конструкцію можуть готувати для захисту теплоелектроцентралі від безпілотників. Зокрема, бетонні блоки можуть слугувати основою для встановлення антидронових сіток. Водночас призначення споруди в повідомленні не підтверджене офіційно.

Інформація про роботи біля ТЕЦ-8 з’явилася після масштабної атаки на москву та область у ніч проти 20 вересня. Мер російської столиці cергій cобянін назвав її наймасованішою та заявив, що на підльоті до міста нібито знищили 450 дронів.

При цьому він визнав, що кілька безпілотників досягли території московського нафтопереробного заводу. Наведена кількість нібито збитих дронів є заявою російського посадовця.

Генштаб підтвердив ураження трьох установок на московському НПЗ

За повідомленнями з росії, під час атаки були уражені завод «газпромнефть-московский НПЗ» у районі Капотні, складський комплекс у Соф’їно та теплоелектроцентраль у Дзержинському. Про удари по цих об’єктах також повідомила ASTRA. ТЕЦ у Дзержинському та ТЕЦ-8, біля якої встановлюють блоки, — різні об’єкти.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 20 вересня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод у Капотні. На його території зафіксували масштабну пожежу.

За даними українського командування, пошкоджень зазнали установка первинної переробки нафти АВТ-6, комплексна установка переробки нафти та установка ізомеризації.

Шостий президент України В.О. Зеленський також підтвердив ураження одного з ключових підприємств нафтової промисловості рф та логістичного об’єкта в московському регіоні.

Повідомлення про атаки безпілотників надходили ще з ранку 19 вересня й тривали протягом дня. Уночі удари поновилися: жителі москви та Підмосков’я повідомляли про численні вибухи. Після атаки масштабні пожежі виникли на території НПЗ у Капотні та логістичного технопарку Соф’їно.

👉 Також нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про загрозу російських атак із застосуванням дронів і ракет проти держав, які підтримують Україну.