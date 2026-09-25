Трамп назвав зустріч із Сі Цзіньпіном «чудовою»

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном, які відбулися 24 вересня у Білому домі. Коментуючи зустріч журналістам, американський лідер також розповів про зацікавлення китайського колеги гранітом, використаним для нового вертолітного майданчика. Запис спілкування з пресою оприлюднив Білий дім.

Лідери двох держав провели особисту зустріч, а також переговори за участю урядових делегацій. Після цього Трамп показав Сі Цзіньпіну новий майданчик на Південній галявині президентської резиденції, відкритий 21 вересня.

📢 «У нас пройшла чудова зустріч. Він (Сі Цзіньпін — ред.) виявив великий інтерес до граніту, йому подобається граніт. Він — експерт із каменю і він обожнює якісний граніт», — заявив Трамп.

Під час огляду лідери також зайшли до президентського гелікоптера Marine One. Згодом вони кілька хвилин спілкувалися поруч із ним у присутності перекладачів і повернулися до Білого дому. Сі Цзіньпін під час цього виходу до журналістів коментарів не надав.

На переговорах обговорили Україну та міжнародну безпеку

За повідомленням Міністерства закордонних справ Китаю, Трамп і Сі Цзіньпін обмінялися думками щодо ситуації в Україні, на Близькому Сході та Корейському півострові. Серед інших тем були торговельні відносини й співпраця у сфері штучного інтелекту.

Триденний державний візит китайського лідера до США розпочався 23 вересня. Дональд Трамп особисто зустрів його та дружину Пен Ліюань на авіабазі Ендрюс поблизу Вашингтона.

Як зазначив Білий дім, попередній візит Сі Цзіньпіна та його дружини до президентської резиденції відбувся понад десять років тому.

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