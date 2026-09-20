ЄС закликає партнерів збільшити допомогу Україні

Європейський Союз активізує переговори з міжнародними партнерами про додаткове фінансування України. Потреби Києва зростають через військові витрати та складну ситуацію на фронті напередодні зими. За попередньою оцінкою української сторони, непокриті потреби на 2027 рік можуть становити щонайменше 32 млрд доларів.

Про це 19 вересня повідомило Bloomberg. Пошук додаткових коштів має стати одним із пріоритетів європейських посадовців на зустрічах із міжнародними партнерами під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Брюссель, зокрема, закликає долучитися до фінансування Велику Британію та Японію. Представники ЄС розраховують отримати нові фінансові зобов’язання від держав за межами Євросоюзу.

📢 «Коли ми пропонували позику на підтримку України, ідея полягала в тому, що вона має покрити близько двох третин фінансових потреб України, а одну третину мають покрити інші міжнародні партнери», — заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Він виступив після зустрічі міністрів фінансів ЄС у Дубліні, до якої також долучилися представники Великої Британії, Швейцарії та Канади. Україну на переговорах представляв міністр фінансів Сергій Марченко.

Кредит ЄС і додатковий фінансовий розрив

Цього року Євросоюз затвердив кредитний пакет для України обсягом 90 млрд євро — близько 103 млрд доларів за перерахунком Bloomberg. Програма розрахована на 2026–2027 роки та поєднує бюджетну підтримку з фінансуванням оборонних потреб.

Згідно з параметрами, оприлюдненими Радою ЄС, 30 млрд євро передбачено для економічної підтримки. Ще 60 млрд євро мають допомогти Україні інвестувати в оборонну промисловість і закуповувати військове обладнання.

Однак, за даними Bloomberg, додаткові військові витрати вже спричинили нестачу приблизно 27 млрд доларів. Окремо Марченко оцінив непокриті потреби на наступний, 2027 рік щонайменше у 32 млрд доларів. Остаточні розрахунки ще узгоджують із міжнародними партнерами: масштаб фінансового розриву оцінюють Міжнародний валютний фонд та Європейська комісія.

📢 «Україна стикається з більшими потребами у фінансуванні, оскільки агресія росії — якщо вже на те пішло — навіть посилюється. За відносно короткий час ми маємо змогу уточнити розмір цього розриву», — сказав Домбровскіс.

Серед можливих джерел додаткової підтримки частина держав ЄС знову розглядає використання частини заморожених у Європі активів російського центробанку загальним обсягом близько 210 млрд євро. Інші країни припускають можливість нових спільних запозичень Євросоюзу. Наразі це варіанти, які обговорюють.

Домбровскіс також зазначив, що виконання Україною погодженого з донорами плану реформ сприятиме переговорам про фінансування. За інформацією видання, частина пропозицій, зокрема податкових, залишається без ухвалення в парламенті.

Пошук коштів відбувається на тлі бюджетних обмежень, через які Україна змушена визначати першочергові видатки. Шостий президент України В.О. Зеленський раніше визнав наявність значного дефіциту державного бюджету та повідомив про пропозиції щодо його покриття.

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