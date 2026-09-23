Пенсіонерам-ВПО спрощують отримання пенсій: що зміниться з 22 жовтня

З 22 жовтня в Україні змінюються правила виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам. Держава законодавчо заборонила встановлювати для пенсіонерів-ВПО додаткові вимоги лише через їхній статус переселенця.

Йдеться про новий Закон України №4924-IX, який Верховна Рада ухвалила 1 липня. Документ набирає чинності 22 жовтня 2026 року.

Для переселенців із тимчасово окупованих територій це важлива зміна. Протягом багатьох років отримання української пенсії для них було пов’язане з окремими процедурами, яких не мали проходити інші українські пенсіонери.

Статус ВПО більше не може бути причиною додаткових вимог

Стаття 16 нового закону встановлює: для людей, які перебувають на обліку як ВПО, умови призначення, виплати та перерахунку пенсії або переведення на інший її вид не можуть передбачати додаткових чи відмінних від загального порядку вимог і процедур, які обмежують право людини на пенсійне забезпечення.

Тобто сам статус ВПО більше не може бути підставою для окремих процедур, які звужують право людини на пенсію.

Одночасно закон вносить важливу зміну до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»: з пункту 14-4 його прикінцевих положень вилучають слова про громадян, які «під час тимчасової окупації територій виїхали на підконтрольну Україні територію». Зараз ця норма передбачає виплату пенсії людям з окупованих територій за умови неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення росії. До 22 жовтня вона поширювалась також на тих, хто виїхав з ТОТ на підконтрольну Україні територію.

Отже, спеціальна вимога підтверджувати неотримання пенсії від росії залишиться для тих, хто проживає на ТОТ, але більше не поширюватиметься на пенсіонерів, які звідти виїхали.

Через старі правила без виплат залишалися сотні тисяч людей

Масштаб проблеми став особливо помітним на початку 2026 року: за даними Пенсійного фонду України, станом на 1 січня 337 тисяч пенсіонерів не пройшли необхідну фізичну ідентифікацію та/або не повідомили про неотримання пенсії від росії. Через це їх не включили до виплатних документів за січень. Частині людей виплати згодом поновили після проходження необхідних процедур.

Водночас фізична ідентифікація та підтвердження неотримання російської пенсії — різні вимоги, і новий закон не скасовує фізичну ідентифікацію взагалі.

ПФУ окремо пояснює: якщо пенсіонер виїхав з ТОТ і живе на підконтрольній Україні території, йому варто повідомити Пенсійний фонд про нове місце проживання та змінити адресу, за якою виплачується пенсія. Тоді щорічна фізична ідентифікація не потрібна.

Якщо ж людина фактично виїхала з окупації, але не повідомила про це ПФУ і в пенсійній справі залишилася стара адреса на ТОТ, вимога щорічної ідентифікації для неї зберігається.

Кому ідентифікацію все-таки доведеться проходити

З 22 жовтня не зникає сама процедура фізичної ідентифікації пенсіонерів. Щороку її мають проходити люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях або тимчасово перебувають за межами України. У 2026 році зробити це необхідно до 31 грудня.

Для пенсіонера, який виїхав з ТОТ і живе на підконтрольній Україні території, ситуація інша. Якщо Пенсійний фонд має актуальну інформацію про його нове місце проживання, щорічна фізична ідентифікація не потрібна. Якщо ж у ПФУ досі значиться адреса на окупованій території, її необхідно змінити.

Для людей, які продовжують жити на ТОТ, після 22 жовтня збережеться й умова щодо неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення росії.

Є у новому законі й ще одна важлива деталь для переселенців: раніше видані довідки ВПО після 22 жовтня залишаються чинними — міняти їх не потрібно. За бажанням людина зможе замінити довідку на витяг з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.