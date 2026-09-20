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Трамп оголосив про створення Сил штучного інтелекту

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп оголосив про створення Сил штучного інтелекту 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 47-й президент США Дональд Тармп / 20.09.2026

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір створити Сили штучного інтелекту — AI Force. Про ініціативу він повідомив 19 вересня у своїй соціальній мережі Truth Social, порівнявши її зі створенням Космічних сил під час свого першого президентського терміну.

📢 «Я створюю Сили штучного інтелекту, так само як я створив Космічні сили, які досягли колосального успіху, під час мого першого президентського терміну. У зв’язку з цим у найближчому майбутньому я оголошу про призначення керівника», — йдеться у його дописі.

Водночас конкретні завдання та організаційний статус AI Force поки залишаються невизначеними, зазначає ABC News.

ℹ️ Космічні сили США, з якими Трамп порівняв свою ініціативу, були офіційно створені 20 грудня 2019 року. Цю дату наводить їхній офіційний сайт.

Американський президент назвав штучний інтелект «нова промислова революція» та заявив, що в майбутньому пов’язана з ним діяльність може становити 25% ВВП США. Цю цифру він подав як власну оцінку майбутнього значення технології.

📢 «Ми випереджаємо Китай та решту світу, і я маю намір зберегти цю перевагу!» — додав Трамп.

Трамп оголосив про створення Сил штучного інтелекту
Скриншот допису 47-го президента США Дональда Трампа у власній соцмережі Truth Social.
Оголошення пролунало на тлі дискусії про безпеку ШІ

Раніше Трамп виступив проти уповільнення розвитку штучного інтелекту та відкинув побоювання щодо можливого виходу таких систем з-під контролю. Його позиція пролунала після закликів керівників Anthropic, OpenAI та SpaceX обережніше нарощувати можливості технології через ризики для безпеки.

Зокрема, Даріо Амодеї, Сем Альтман та Ілон Маск підтримали ідею сповільнення темпів розвитку передових систем ШІ, повідомляв Kiplinger.

Окремо медіа розповіли про інцидент навесні 2026 року, коли помилковий розвідувальний звіт, підготовлений із використанням ШІ, ледь не спричинив американську операцію проти китайського судна. За повідомленням CNN, яке переказує Ars Technica, військові готувалися перехопити судно та висадитися на нього через припущення про перевезення компонентів ядерної збройової програми.

Згодом з’ясувалося, що чатбот неправильно визначив характер вантажу. Твердження про те, що цей випадок ледь не призвів до війни, було оцінкою одного зі співрозмовників CNN.

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