Рада ЄС схвалила майже 3 млрд євро для України

Україна незабаром має отримати майже 3 млрд євро в межах восьмої регулярної виплати за програмою Ukraine Facility. Відповідне рішення Рада Європейського Союзу ухвалила у четвер, 24 вересня. Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС.

📊 Майже 800 млн євро у складі цього траншу вперше профінансують коштом Ukraine Support Loan — окремого механізму кредитної підтримки України. Рішення Ради ЄС стосується схвалення виплати: про фактичне зарахування цих коштів у повідомленні поки не йдеться.

Підставою для виділення фінансування стало виконання Україною десяти цільових кроків, передбачених Планом для України.

📢 «Схвалена сьогодні виплата є результатом успішного виконання Україною десяти цільових показників. На сьогодні Україна виконала 84 із 95 цільових кроків, передбачених Планом, що становить приблизно 88% від запланованого на цей етап обсягу», — зазначили в Раді ЄС.

Отже, показник у 88% стосується зобов’язань, термін виконання яких уже настав, а не всього багаторічного Плану.

Як пояснює Міністерство фінансів України, кошти Ukraine Facility підтримують макрофінансову стабільність, допомагають фінансувати ключові державні видатки, відновлення та модернізацію країни. Програма також забезпечує підтримку реформ на шляху до членства в ЄС.

Після здійснення восьмої виплати загальний обсяг коштів, отриманих Україною за Ukraine Facility із середини 2024 року, перевищить 32 млрд євро.

Норвегія долучилася до бюджетної підтримки через Ukraine Facility

Окремо 24 вересня Рада ЄС внесла зміни до Плану для України, врахувавши добровільний внесок Норвегії. Йдеться про 1 млрд норвезьких крон, або приблизно 92 млн євро, безповоротної допомоги.

Норвегія стала першою державою поза Євросоюзом, яка зробила внесок саме до першого компонента програми — підтримки України через виконання Плану для України.

За повідомленням норвезького уряду, фінансування має допомогти українській державі покривати поточні витрати й підтримувати необхідні для населення послуги. Воно також сприятиме антикорупційним реформам і змінам в енергетичному секторі.

Механізм Ukraine Facility дозволяє добровільні внески від держав ЄС, інших країн та міжнародних організацій. За останній рік Швеція додатково спрямувала до програми понад 253 млн євро.

Велика Британія нещодавно надала понад 17 млн євро до другого компонента — Інвестиційної рамки для України, яка покликана залучати державні та приватні інвестиції у відновлення.

Ukraine Facility діє з 1 березня 2024 року та розрахована на підтримку України до кінця 2027-го. Регулярні виплати пов’язані з виконанням погоджених реформ та інвестиційних заходів.

👉 Нагадаємо, до опалювального сезону залишається кілька тижнів, але росія чекати морозів не стала. У серпні вона майже щодня била по газовидобутку. У вересні повернулися удари по великій енергетиці, а реактивні дрони почали прилітати по заправках у Києві.