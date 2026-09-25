Україна отримає ліцензії на виробництво ракет для Patriot — Зеленський

Україна має конкретні домовленості щодо отримання ліцензій на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Patriot». Про це шостий президент України В.О. Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами у п’ятницю, 25 вересня. За словами глави держави, президент США Дональд Трамп підтвердив своє рішення під час їхньої останньої зустрічі.

📢 «Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив: “Так, я прийняв остаточне рішення — ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає”», — заявив Зеленський.

Подробиць домовленостей президент не розкрив. Зокрема, він не уточнив, які саме модифікації ракет Україна зможе виробляти та коли планують запустити виробництво.

Що відомо про переговори та співпрацю з Raytheon

Питання виробництва ракет-перехоплювачів в Україні Зеленський і Трамп обговорювали на зустрічі 22 вересня в Нью-Йорку. Як повідомляв Офіс президента, команди двох країн продовжують працювати над запуском такого виробництва.

Під час переговорів лідери також розглянули зимовий пакет протиповітряної оборони для України. Зеленський наголошував на необхідності посилити захист людей від російських балістичних ударів.

Раніше Трамп допускав надання Україні ліцензії на виробництво «менш досконалих» версій ракет для «Patriot».

Паралельно Україна обговорює промислову співпрацю з американською компанією Raytheon. Під час зустрічі з її делегацією 23 липня Зеленський відзначив готовність компанії до спільного виробництва ракет для «Patriot». Віцепрезидент Raytheon Джозеф Деантона тоді підтвердив зацікавленість у співпраці з Україною у сфері наземних систем ППО.

👉 Також нагадаємо, що Україна підтвердила готовність до повного, негайного та безумовного припинення вогню. Із закликом до росії погодитися на такий самий крок виступила 51 держава — член ООН.