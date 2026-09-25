ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Україна отримає ліцензії на виробництво ракет для Patriot — Зеленський

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна отримає ліцензії на виробництво ракет для Patriot
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 25.09.2026

Україна має конкретні домовленості щодо отримання ліцензій на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Patriot». Про це шостий президент України В.О. Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами у п’ятницю, 25 вересня. За словами глави держави, президент США Дональд Трамп підтвердив своє рішення під час їхньої останньої зустрічі.

📢 «Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив: “Так, я прийняв остаточне рішення — ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає”», — заявив Зеленський.

Подробиць домовленостей президент не розкрив. Зокрема, він не уточнив, які саме модифікації ракет Україна зможе виробляти та коли планують запустити виробництво.

Що відомо про переговори та співпрацю з Raytheon

Питання виробництва ракет-перехоплювачів в Україні Зеленський і Трамп обговорювали на зустрічі 22 вересня в Нью-Йорку. Як повідомляв Офіс президента, команди двох країн продовжують працювати над запуском такого виробництва.

Під час переговорів лідери також розглянули зимовий пакет протиповітряної оборони для України. Зеленський наголошував на необхідності посилити захист людей від російських балістичних ударів.

Раніше Трамп допускав надання Україні ліцензії на виробництво «менш досконалих» версій ракет для «Patriot».

Паралельно Україна обговорює промислову співпрацю з американською компанією Raytheon. Під час зустрічі з її делегацією 23 липня Зеленський відзначив готовність компанії до спільного виробництва ракет для «Patriot». Віцепрезидент Raytheon Джозеф Деантона тоді підтвердив зацікавленість у співпраці з Україною у сфері наземних систем ППО.

👉 Також нагадаємо, що Україна підтвердила готовність до повного, негайного та безумовного припинення вогню. Із закликом до росії погодитися на такий самий крок виступила 51 держава — член ООН.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Рада ЄС схвалила майже 3 млрд євро для України

ВАЖЛИВО

Бюджет на межі: хто заплатить за ще один рік великої війни

ВЛАДА

Псевдодепутатку з окупаційного «муніципалітету» Новоайдара засудили до 9 років ув’язнення

КРИМІНАЛ

Сіверськодонецький ЦНАП у Дніпрі надаватиме послуги вдома

ЛУГАНЩИНА

Повернення із СЗЧ після 20 вересня: Міноборони пояснило порядок дій

СУСПІЛЬСТВО

Маніпуляція: Майже половина українських підлітків не має базового рівня грамотності — дослідження PISA

СТОПФЕЙК

До 3 млн грн на житло для ВПО з Луганщини: кому погасять 99,99% кредиту

ВПО

Трамп в ООН заявив про можливе швидке завершення війни в Україні

ВАЖЛИВО

рф масовано атакувала Одещину – у Румунії піднімали F-16 і F-18, Молдова закривала частину неба через дрони

КОРДОН

росія намагається продавати світу образ великої держави, проте “глобальне лідерство” існує лише у заявах кремля – розвідка

ПОДІЇ

Пезешкіан заперечив, що Іран керує діями хуситів

ПОЛІТИКА

ЦРУ попередило Польщу про загрозу підводним кабелям

ПОЛІТИКА

Пів мільярда на житло для ВПО: що вони реально змінять

ВПО

Авіаудари по Сумах: семеро поранених, одна людина у тяжкому стані

ВІЙНА

Українські військові ліквідували понад 30 окупанті на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип