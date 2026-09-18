«У нас домовленості з Україною, а не з тобою»: як «слуга» Пушкаренко довів відносини з Естонією до скандалу

Міністр закордонних справ Естонії розпорядився припинити робочі контакти з українським народним депутатом. Дипломатам рекомендували з ним не зустрічатися, про ситуацію повідомили прем’єр-міністра країни та Департамент поліції безпеки.

Цей депутат — Арсеній Пушкаренко зі «Слуги народу». І він очолює парламентську групу дружби саме з Естонією.

До такого фіналу призвів конфлікт навколо естонської допомоги Україні, який, як з’ясували журналісти Eesti Ekspress, тривав не один рік. Видання вивчило документи та поговорило більш ніж із двадцятьма джерелами. Естонські посадовці стверджують, що Пушкаренко намагався впливати на вибір проєктів, які Естонія фінансуватиме на Житомирщині, пов’язував надану допомогу зі своєю політичною діяльністю, а під час зустрічі в Таллінні говорив про майбутню зміну естонського уряду та «покарання» чиновників, з якими у нього виник конфлікт.

«Він фактично погрожував мені», — сказав один із посадовців.

«Це був шантаж, мета якого — змусити ESTDEV діяти за його сценарієм», — описав ситуацію інший співрозмовник журналістів.

Про розслідування докладно написали «Європейська правда» та Суспільне Житомир.

Історія особливо неприємна через те, з ким саме виник конфлікт. Естонія після початку повномасштабної війни стала одним із найпослідовніших партнерів України. Вона не лише передає військову та гуманітарну допомогу, а й однією з перших почала відбудовувати зруйновані об’єкти. Одним із головних регіонів такої співпраці стала Житомирщина.

Як бачимо, людина, яка мала зміцнювати парламентські відносини з цією країною, зрештою сама стала небажаним співрозмовником для її дипломатів.

Від дитсадка до «у нас домовленості з Україною, а не з тобою»

Пушкаренко працював з естонськими політиками роками. Він очолював українські парламентські делегації, зустрічався з керівництвом Рійгікогу та міністрами. Після повномасштабного вторгнення Естонія взялася допомагати з відбудовою Житомирської області, одним із перших великих проєктів став дитячий садок в Овручі.

У лютому 2023 року представники естонського посольства та ESTDEV приїхали перевірити будівництво і побачили на огорожі табличку: «Будівництво дитячого садка відбувається за підтримки Арсенія Пушкаренка, голови Групи з міжпарламентських зв’язків Верховної Ради України з Парламентом Естонської Республіки».

За даними Eesti Ekspress, естонців це обурило й табличку зажадали прибрати. На офіційній сторінці організації Овруцький дитсадок вказаний серед естонських проєктів відбудови України. Будівництво підтримували уряд Естонії та інші іноземні партнери, ESTDEV координував реалізацію проєкту, а Арсеній Пушкаренко донором не був.

Подібна історія, за свідченнями естонців, сталася ще у вересні 2022 року, коли голова Талліннської міської ради Євген Осиновський привіз до Житомира 50 уживаних ноутбуків. Осиновський розповів Eesti Ekspress, що Пушкаренко почав пояснювати присутнім, завдяки кому надійшла допомога: «Я зрозумів, що мене втягують у чужу виборчу кампанію», — згадував він.

За його словами, Пушкаренко пізніше пояснив свою логіку: «Звісно, треба чинити правильно, але водночас і дбати про власний політичний тил», згодом суперечки перейшли від табличок і публічних церемоній до вибору об’єктів, на які Естонія мала витрачати гроші.

За даними розслідування, Пушкаренко наполегливо пропонував естонцям конкретні проєкти, частина з них викликала в ESTDEV подив: серед пропозицій згадувалися парки, спортивні майданчики й навіть аеропорт.

Один зі співробітників посольства згадував: «Перелік озвучуваних потреб був дуже дивним — навіть абсурдним. Бувало, приїжджає міністр оборони, а Пушкаренко показує йому, що треба відремонтувати шкільний стадіон».

У вересні 2023 року виникла ще одна історія — цього разу навколо будинків для багатодітних сімей, які постраждали від війни. За даними Eesti Ekspress, Фундація Олени Зеленської повідомила ESTDEV, що Пушкаренко приїхав на Житомирщину, заявив, що представляє Естонію, та пообіцяв одній із родин житло в будинку, який зводили за участю естонської сторони.

В ESTDEV відповіли: Пушкаренко не представляє Естонію ані в Житомирській області, ані в цьому проєкті. Після таких випадків естонці змінили сам принцип роботи — пропозиції щодо відбудови мала подавати Житомирська обласна адміністрація, а Естонія — сама обирати, що фінансувати.

3 жовтня 2023 року міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна приїхав на відкриття відновленого мосту в Малині й особисто поговорив із Пушкаренком: «Я сказав йому, що так, як раніше — коли ви даєте слово, а Естонія виконує роботу, — більше не буде», — згадував Тсахкна.

І додав: «У нас є домовленості з Україною, а не з тобою». Але на цьому конфлікт не закінчився.

14 січня 2025 року Естонія відкрила оновлений центр захисту прав людини в Житомирі. Тоді ж естонська сторона розповіла про плани збудувати бомбосховище для місцевого закладу опіки. Представники ESTDEV до цього бачили, як діти від трьох до 18 років під час повітряних тривог ховалися у сирому овочесховищі.

За словами естонського посадовця, Пушкаренко запитав, чому ESTDEV будує «вуличні туалети за гроші естонських платників податків». Естонія тим часом продовжувала вкладати гроші у Житомирщину.

12 вересня цього року міністр закордонних справ Маргус Тсахкна та керівниця ESTDEV Андреа Ківі особисто відкрили два нові проєкти — відновлену школу позашкільної освіти у Малині та центр дошкільної освіти EDUHUB у Житомирі. Лише у відбудову Малинської школи ESTDEV вклав майже 2,4 млн євро.

Як бачимо, Естонія не згортала допомогу Україні, вона продовжувала працювати на Житомирщині — але вже намагалася робити це без посередництва Пушкаренка.

Погрози зміною влади

Остаточно конфлікт вибухнув цього літа. 18 червня українська делегація на чолі з Пушкаренком зустрілася в Таллінні з керівництвом ESTDEV та іншими представниками естонської сторони. Після зустрічі для керівництва МЗС Естонії склали службовий меморандум.

Як повідомляє «Європейська правда», у документі зазначено, що Пушкаренко неодноразово говорив про очікувану зміну уряду Естонії та називав лідера опозиційної Isamaa Урмаса Рейнсалу майбутнім прем’єр-міністром.

Далі в меморандумі записано:

«[Пушкаренко] під час зустрічі неодноразово згадував очікувану зміну уряду Естонії, конкретно називаючи Урмаса Рейнсалу майбутнім прем’єр-міністром, і стверджував, що після зміни уряду працівників ESTDEV, а також міністра закордонних справ притягнуть до відповідальності та покарають».

У тому ж документі співпрацю з Пушкаренком назвали неможливою через його «непередбачувану поведінку, нав’язування непродуманих проєктів, які відповідають особистим інтересам, а також неетичний медійний тиск».

Сам Рейнсалу заявив, що не обіцяв Пушкаренку звільняти естонських посадовців у разі приходу до влади.

Реакція чинного керівництва Естонії була конкретною: після зустрічі Маргус Тсахкна доручив припинити робочі контакти з Пушкаренком. Естонським дипломатам рекомендували не проводити з ним зустрічей. Про ситуацію повідомили прем’єр-міністра Крістена Міхала та Департамент поліції безпеки Естонії.

Наприкінці серпня в Україні проходила п’ята конференція з відбудови Житомирщини «На шляху до Таллінна». У попередні роки на неї приїздили естонські міністри та посол. Цього разу, за даними Eesti Ekspress, МЗС рекомендувало своїм представникам «не знаходити для цього часу».

Приїхав Урмас Рейнсалу. Пушкаренко, за інформацією видання, представив його як майбутнього прем’єр-міністра Естонії. Сам Рейнсалу визнав, що його попереджали про поведінку українського депутата, але заявив, що не сприймає ці застереження настільки серйозно.

Водночас твердження, яке вже розійшлося соцмережами, що Пушкаренка нібито офіційно оголосили в Естонії persona non grata, підтвердження не має.

Для голови парламентської групи дружби з цією самою державою це і без гучних формулювань виглядає достатньо красномовно.

Пушкаренко не відповідає, партія не реагує

Eesti Ekspress повідомив, що до виходу розслідування депутат не відповів на неодноразові запити журналістів.

17 вересня коментар спробувало отримати Суспільне Житомир. Помічниця Пушкаренка Катерина Слюсар спочатку пояснила, що депутат перебуває на засіданні Верховної Ради. Коли журналісти запропонували поговорити наступного дня, вона відповіла, що тоді коментар уже буде неактуальним, а потім сказала: «Ви у нас за всі ці роки коментарів не брали, а тут вирішили взяти. Ви нас не питали, і ми вирішили вам не відповідати».

Суспільне знайшло номер самого Пушкаренка, але додзвонитися до нього також не змогло. Замість відповіді на звинувачення помічниця запропонувала журналістам використати допис депутата у Facebook від 9 вересня — опублікований ще до виходу розслідування. У ньому Пушкаренко критикував механізм естонської допомоги, ставив питання щодо прозорості відбору проєктів та їхньої вартості.

Це позиція депутата, і її треба враховувати, але відповіді на конкретні епізоди, описані Eesti Ekspress, вона не дає: чи говорив він про майбутнє «покарання» естонських посадовців, чи представляв себе представником Естонії, чому на профінансованому естонцями дитсадку з’явилася табличка про його «підтримку» і наскільки наполегливо він намагався впливати на вибір проєктів. Станом на 18 вересня публічної відповіді Пушкаренка на ці питання ми не знайшли.

Сам Пушкаренко при цьому далеко не рядовий член президентської партії: п’ять років він очолював Житомирську обласну організацію «Слуги народу», а навесні цього року його підвищили. На офіційному сайті «Слуги народу» біля прізвища Пушкаренка і зараз зазначено: «Заступник по партійному будівництву».

Тобто розбудовою партійної мережі «Слуги народу» займається політик, з яким глава МЗС однієї з найбільш дружніх Україні держав розпорядився припинити робочі контакти.

Говорити, що Україна через Пушкаренка «посварилася з Естонією», було б перебільшенням: Таллінн не відмовився від України, він відмовився від робочих контактів із конкретним українським політиком. І це, мабуть, найнеприємніший для Пушкаренка факт у всій історії.

Після оприлюднених документів і свідчень питання тепер виникають уже в Україні: чи може Пушкаренко й надалі очолювати парламентську групу дружби з державою, МЗС якої розпорядилося припинити з ним робочі контакти? І чи бачить «Слуга народу» проблему в тому, що її заступник з партійного будівництва опинився в центрі такого конфлікту з одним із найбільш послідовних партнерів України?

Станом на 18 вересня публічної відповіді немає.