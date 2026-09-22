Трамп в ООН заявив про можливе швидке завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює з керівництвом України та росії над припиненням війни, і висловив упевненість у швидкому результаті. Про це він сказав у вівторок, 22 вересня, під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Американський президент наголосив, що його адміністрація продовжує контакти з обома сторонами.

📢 «Ми працюємо з лідерами України та рф, і ми це зробимо (завершимо війну – ред.). Гадаю, це станеться швидше, ніж люди усвідомлять, що це вже позаду. З них уже досить», — заявив він.

Трамп додав: «Це буде зроблено. І зроблено швидко».

Глава Білого дому також навів власну оцінку людських втрат. За його словами, у війні в Україні з обох сторін щомісяця гинуть близько 25 тисяч людей, переважно військовослужбовців. Цю цифру він озвучив, обґрунтовуючи необхідність припинення бойових дій.

👉 Трамп допускає застосування мит за законом Грема

Окрему частину виступу президент США присвятив можливості використати нові повноваження для економічного тиску. Він запевнив, що за потреби скористається інструментами, передбаченими законом Ліндсі Грема, відомим як закон про «пекельні санкції».

📢 «Минулого тижня на честь сенатора Ліндсі Грема я підписав новий, дуже важливий закон, ухвалений Конгресом, який наділяє мене величезними повноваженнями в галузі введення мит, і, якщо знадобиться, я змушений ними скористатися. Настав час покласти край вбивствам», — заявив президент США з трибуни Генасамблеї ООН.

Білий дім офіційно підтвердив, що Трамп підписав закон H.R. 5334 18 вересня. Документ розширює санкційні, тарифні та інші обмежувальні повноваження щодо росії, а також продовжує чинні санкції проти Ірану.

Раніше цього ж вівторка американський президент передав коротке послання очільнику кремля володимиру путіну стосовно війни в Україні.

На 22 вересня у Нью-Йорку також запланована зустріч Дональда Трампа з шостим президентом України В.О. Зеленським. Вона має відбутися під час перебування лідерів у місті на заходах Генеральної асамблеї ООН.

💶 Також нагадаємо, що Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Фінансування спрямують на компенсацію витрат державного бюджету, пов’язаних із виплатою пенсій.